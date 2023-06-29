台行政院通過台美貿易倡議首批協定　陳建仁：有助台灣加入CPTPP

台灣行政院會周四（29日）通過台美21世紀貿易倡議首批協定，將依法完成相關行政程序。對此，行政院長陳建仁表示，協定為台美經貿打下完備堅實的法律基礎，並有助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。



6月1日，駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在美國在台協會華府總部，代表台美雙方簽署台美21世紀貿易倡議首批協定（全稱駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定）。周四，行政院經貿談判辦公室將協定送行政院會備查，通過後預計函請總統府秘書長查照轉呈總統。根據條約締結法，主辦機關應於協定簽署後30日內報請行政院備查，並於協定生效後，以適當方式周知及送請立法院查照，且備查時，應函請總統府秘書長查照轉呈總統。

陳建仁表示，首批協定是1979年以來台美間最具規模、最全面性貿易談判的首批成果，也讓台美經貿關係向前邁出關鍵的一步，這是用行動告訴全世界，台灣有能力遵守國際規範，且具有實力執行高標準的貿易承諾。協定為台美經貿打下完備堅實的法律基礎，也納入像CPTPP等高標準貿易協定的相關內容，有助於台灣加入CPTPP。

圖為2018年3月8日，11國代表於智利聖地亞哥舉行CPTPP簽字儀式。（VCG）

他又透露未來還有7項議題要進行談判，以及有更多相關單位參與進來，他希望大家繼續努力，持續擴大、深化台美經貿合作領域及互惠關係，並秉持透明、公開的原則，用最高的標準積極參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

另一方面，CPTPP預計7月召開重要會議，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮表示，目前掌握7月會議仍著重英國入會案，台灣無法主導是否會討論到新入會的申請案，不過經貿辦會密切關注，同時持續與CPTPP成員國溝通，盼早日成立溝通小組。