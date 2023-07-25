馬英九啟程訪歐　料在英國演說暢談兩岸局勢

前台灣總統馬英九25日啟程訪問歐洲，預計將出席國際蘭馨世界總會於愛爾蘭舉行的世界年會發表演說。據悉，馬英九期間也將訪問聖母大學倫敦分院發表演說，並率「大九學堂」學員與聖母大學交流。



馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九任內對維護婦女權益不遺餘力，不僅推動通過聯合國「公民與政治權利國際公約」與「經濟社會文化權利國際公約」兩公約，保障婦幼權益，深獲國際肯定，因此國際蘭馨世界總會特別邀請馬英九蒞臨世界年會發表演說，闡述其任內對婦女權益的貢獻。

蕭旭岑指出，馬英九也將率「大九學堂」學員訪問英國，出席聖母大學倫敦分院邀請之交流並發表演說，暢談今年3月訪問中國大陸，以及日前邀請大陸五所大學的陸生回訪台灣相關經驗，說明兩岸青年交流刻不容緩，對穩定兩岸和平與區域情勢，都有不可取代的重要意義。

這是馬英九自2016年卸任以來，第11度的外訪行程，也是今年以「祭祖」名義訪陸、赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」後的第三度出訪。梳理馬英九過往出訪行程，便曾與美國聖母大學有過聯繫，2016年11月20日馬英九曾應美國聖母大學邀請擔任第二屆「亞洲領袖論壇」主講貴賓，演講主題為「台灣在亞洲與世界的新角色」，演講後，行程轉往芝加哥與僑胞會晤。