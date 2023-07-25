CPTPP｜台行政院：加入機會很大但須在大陸前完成　否則絕無希望

台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），周二（25日），台行政院政務委員、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，支持台灣的力量很強，布局也相當完善，台灣加入CPTPP的機會很大。但他同時強調，一定要在中國大陸成功申請加入之前完成，否則絕對沒有希望。



鄧振中接受「新聞放鞭炮」節目專訪時表示，民眾黨總統參選人柯文哲曾說日本指台灣沒有希望加入CPTPP，但就他接觸到的日本政界，沒有不支持台灣入會的。台灣要參加大型組織確實有難度，但不是不能克服困難，如當年成功加入世界貿易組織（WTO）時，局勢絕對沒有現在好。他又指，雖然中國大陸一定反對，不過支持台灣加入CPTPP的力量還是很強，布局也相當完善，雖然他無法說何時能夠完成，但是機會很大，盼各界不要洩氣。

鄧振中進一步表示，確實部分成員國也認為把中國大陸帶到國際體系蠻重要的，但問題在於大陸是否真正能遵守規則，過去中國因加入WTO成為世界製造工廠，市場卻沒有真正開放，這紀錄正被檢視中。而台灣並沒有放棄希望，且能向CPTPP很扎實證明在國際貿易上是講話算數的，也願意接受高標準規範。但他強調，一旦大陸先入會，台灣是絕對沒有希望，所以一定要力拚在大陸之前完成申請入會；若台灣先入會，將以客觀資訊評估大陸是否能入會。

另外，就外傳台灣申請加入CPTPP的文件遭到外洩，鄧表示，確實有一些文件出現在網上，但偽造、變造痕跡明顯，不排除是認知作戰，目前相關調查仍在進行中，傷害在可控範圍內。至於與大陸改善關係是否就能解決台灣加入國際組織的困境，他不以為然，舉例稱當年兩岸關係雖好，台灣仍無法加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。