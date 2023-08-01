成都世大運︱台選手奪金牌　歌曲選「我愛你中國」惹議　他這樣回

台灣男子武術選手孫家閎在成都世大運太極項目獲得一金一銀，為中華台北隊拿下首面金牌。不過他在比賽時播放時選用的歌曲《我愛你，中國》卻意外引發兩岸網民熱議。



7月31日孫家閎透過台灣大專體總發出聲明稱「尊重運動發源地，亞運繼續拚」，部分網民稱讚是「聰明的回答」，避開兩岸敏感的政治關係。



據台媒《中央社》報道，從3、4歲就接觸武術的孫家閎，國中時就由家裡也開道館的媽媽帶著前往中國大陸拜師學藝，一直到返台就讀大學前，跑遍各省學習各種武術技巧。孫家閎在成都世大運表現搶眼，奪得一金一銀，也是台灣代表隊在本屆世大運首面金牌。

不過，孫家閎在比賽時播放的背景歌曲，被網友發現是《我愛你，中國》，引發兩岸網友熱議。

孫家閎在聲明指出，每一個運動種類都有其背景文化，能夠登上國際競技舞台的運動種類，都是已經在各國普遍被推廣的運動種類，而各國武術專業選手也都會尊重與採納運動種類發源地的部分文化元素來為運動表現加分。

（翻攝中央社）

他強調，能替中華隊奪得金牌和銀牌，為中華台北代表隊贏得佳績，才是我們全體隊友最高的榮譽和肯定。孫家閎更表示，接下來9月杭州亞運，將會用更大努力，和最好的戰績，來報答所有關心武術運動的好朋友們，「大家的鼓勵和掌聲，就是我們最強大的力量來源，請繼續給我們支持。」

台灣男子武術選手孫家閎在成都世大運先在男子太極劍獲得一金一銀。(翻攝東森新聞)

內地網民點睇：

就這配樂，也得讓他奪冠。

還得是中國功夫啊。

很聰明的回應。

