成都大運｜外國運動員跳廣場舞吃串串香　網民笑稱：比賽前別吃辣

成都大運會開幕5日，來自全球的6500名運動員同台競技，賽場外，他們也親身融入成都人的生活，體驗蜀繡、跳廣場舞、品美食，感受地道的中國文化。

看到外國運動員在成都的愜意生活，內地網民不禁調侃「再過兩天都學會打麻將了」，也提醒大家「比賽前別吃辣」。



網傳影片顯示，深夜一家成都的串串香餐飲店內坐滿了來自各國的代表團，一邊喝酒一邊「擼串」；有的跟着成都「嬢嬢」（阿姨）們在路邊跳廣場舞，甚至部分運動員還學會了去批發市場購物掃貨，完美融入成都生活。

波蘭運動員馬欽凱維奇在吃串串香火鍋時，絲毫不擔心太辣，揚言「我喜歡挑戰」，然而吃完後辣到耳朵爆紅，說不出話，扶樹咳嗽。

除在成都街頭的體驗外，大運村亦為選手們準備了豐富的文化體驗活動，運動員們可以親自動手，體驗剪紙、蜀繡、皮影戲、年畫、竹編等多項來自四川的非物質文化遺產代表項目，感受中華優秀傳統文化的魅力，體驗最地道的巴蜀韻味。

來到成都少不了「打卡」成都熊貓基地，昨日（31日）各國運動員在研究基地觀看熊貓幼崽，並在基地內的紀念品商店開啟瘋狂「買買買」。自意大利的運動員，雙手抱滿熊貓玩偶表示，想帶隻真的回去。

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看到運動員們在成都豐富多彩的生活，網民們紛紛表示，歡迎來到中國、來到四川成都；還有網民笑稱，再過幾日都能學會打麻將了。

網民討論▼



少不入川啊，這些大學生再也回不去了



完了他們開始過嚮往的生活了



太歡樂了，請大家放心成都孃孃絕不會因為你是外地（國）人不帶你跳廣場舞的，來的都是客，來來來來，成都歡迎你



吃一晚胖一斤明天比賽只有哦豁



主打一個入鄉隨俗！



聽勸哈，不要在比賽前吃辣的

