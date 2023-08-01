一首《我愛你，中國》　刺傷了台灣誰的玻璃心？

2023年成都世界大學生夏季運動會（世大運）於7月28日晚間盛大揭幕，中華台北隊由319人組成代表團。30日台灣選手孫家閎奪得武術男子太極拳項目金牌，這也是中華台北隊本屆拿下的首枚金牌，此前他則率先在男子太極劍獲得銀牌。不過，由於其使用的武術配樂包含《我愛你，中國》一曲，在大陸輿論場贏得好評，卻在家鄉台灣引發爭議，被拿來大做文章。



台灣對大陸的「近親憎惡」現象

對內地人民來說，作為愛國主義歌曲的《我愛你，中國》，並不令人感到陌生；但對於台灣和香港多數人民而言，卻頗具違和之感。《我愛你，中國》由出生於馬來西亞的中國歌唱藝術家葉佩英原唱，是1979年電影《海外赤子》插曲，儘管歌詞樸實無華，但帶有動人心魄的激情，成為新中國愛國主義代表歌曲之一。

由於兩岸的長年分斷，加上「反共」意識被政客操弄上綱為「反中」情結，故原來受國民黨中國民族主義教育的台灣人，逐漸揚棄了「中國人」認同，並被建構出與之對立的「台灣人」認同。因而對於代表「中國」的種種符號流露出盲目的厭惡或憎恨之情，也就是已故台灣史學家戴國煇與台灣作家陳映真所總結出的「近親憎惡」現象。

7月29日，中華台北選手孫家閎在比賽中。最終他以9.710分的成績獲得亞軍。當日，第31屆世界大學生夏季運動會武術項目男子太極劍比賽在成都城北體育館舉行。（新華社）

近年來，由於中美博弈的大氣候，帶動了台灣內部「親美抗中保台」的小氣候，2014年「太陽花」掀起一波「反中」高潮，又於2019年在網路興起視蔡英文為「辣台妹」的風潮，又有香港「反送例」風波的推波助瀾。兩岸關係由於美國主打「台灣牌」，以及民進黨政府拒絕接受以「一中」為核心內涵的「九二共識」，因此對於大陸或整個中國範疇的惡意與敵意，也從政治上蔓延到了民間社會，自我顛覆了內化於台灣人的「中國性」。

玻璃心碎也是「兩岸一家親」？

眾所周知，體育賽場不只是技能的比拼，同時更是「國族主義」昂揚的場域，自認帶着被「打壓」與「悲情」情緒的台灣社會，當然如同膝式反應一般，在各種大型國際體育賽事，突顯出帶有「兩國論」味道的兩岸壁壘意識。例如原本台媒均稱呼台灣出征的隊伍為「中華隊」，但近幾年來，幾家立場親綠親獨的媒體，已悄然改稱為「台灣隊」，其目的當然是要製造出與「中國隊」分庭抗禮的氛圍。

在網路和政客的「助燃」下，別忘了去（2022）年2月的北京冬奧會，台灣選手黃郁婷事前穿了大陸隊隊服自拍上傳，不只遭到台灣主管單位的「關切」，還面臨了如洪水猛獸般的網路霸凌。致使她在開幕式擔任中華台北隊掌旗官出場時，面無表情，宛如驚弓之鳥。背後的原因，莫過於台灣內部被炒作而起強烈的「敵我意識」在作祟。

第31屆成都世大運7月28日晚間開幕，中華台北代表團第104個進場，由「排球甜心」廖苡任擔任掌旗官，甜美的笑容融化了許多網友。（Instagram@teamtpe.tw）

同樣的，本屆世大運台灣選手孫家閎，選用一曲《我愛你，中國》作為比賽配樂，自然也刺傷了無數台灣政客和網友的「玻璃心」。可是，值得一提的是，台灣方面經常嘲諷大陸的「小粉紅」是「玻璃心」，更是經常拿「辱華」的話題大加諷刺，結果當自己的玻璃心也碎一地時，才驚覺原來自己就是鏡中的人影，又有什麼立場來反對「兩岸一家親」呢？

台灣政客恐懼的其實不是一首歌

事實上，國際體育賽事，既是體能拼搏的賽場，也是民族國家競逐的賽場，但不能忘記的是，同時還是世界人民不分你我的團結象徵。更何況台海如今在美國的挑動下走向兵兇戰危，多一些友好、友善的和解暖流，難道也是錯事一樁？

孫家閎事後的回應，便很值得台灣眾人反思。他透過台灣「大專體總」發出聲明，指「每一個運動種類都有其背景文化，能夠登上國際競技舞台的運動種類，都是已經在各國普遍被推廣的運動種類，而各國武術專業選手也都會尊重與採納運動種類發源地的部分文化元素來為運動表現加分。」換言之，「中國」不只是政治的符號，其實也是文化、運動、藝術、歷史的符號，就算兩岸對立再深，也無法否認如此之「中國」意義。

代表中華台北出戰的跆拳道選手李東憲，在頒獎時舉起五星紅旗。（微博）

台灣政客和社會，內心裏真正恐懼的，可能並不是一首「愛國歌曲」，而是其背後所意味的民心微妙變化。日前的韓國亞太大師運動會上，身穿中華台北隊跆拳道服的台灣選手李東憲，奪下銅牌高舉「五星旗」的畫面，震撼全台。當排山倒海的批評聲浪紛至沓來時，李東憲理性地回應：

如果今天我舉韓國或日本國旗，他們是不是給我拍掌？就因為我舉的是他們不喜歡的國旗，他們就藉此發難群起圍剿，讓全世界看到，台灣其實就是一個獨裁的地方，不允許有異己的聲音，不許老百姓去遵從自己內心的想法，去做自己想做的事情。這樣的話，那個地方有什麼好待的？就像台灣老百姓自己講的，這真的就成為一個鬼島。

忘卻歷史又無視現實的台灣政客

李東憲對自己台灣同胞的質問，雖然很尖鋭，但卻並非毫無意義。回到孫家閎身上，從三四歲就接觸武術的他，上中學時就由家裏也開道館的母親帶着前往大陸拜師學藝，一直到在台灣就讀大學前，他幾乎跑遍大陸各省學習各種武術技巧。因此也產生了另一個畫面，7月29日世大運男子太極劍項目比賽，香港隊選手許得恩摘下金牌，孫家閎則獲得銀牌，兩人在頒獎儀式上一左一右聯手「比心」，出現了暖心的一幕。

7月29日，成都大運會武術比賽男子太極劍項目頒獎儀式上，香港選手許得恩（中）與中華台北選手孫家閎（左）「比心」。在成都大運會首個比賽日，他們分別獲得這個項目的金牌和銀牌。（中國青年報）

孫家閎的學藝背景，在台灣並非罕見。2021年東京奧運賽場上，技驚世人的台灣乒乓球選手林昀儒與鄭怡靜，事前一同參加了大陸國家乒乓球隊的封閉集訓。而林昀儒的「大陸成分」更高，自13歲起家裏便自費聘請大陸教練指導，之後在大陸和日本打球。

無論是孫家閎、李東憲，還是林昀儒、鄭怡靜，已經有越來越多的台灣青年與他們有着類似的經驗，在故鄉台灣出生後，從成長、求學到出社會，大部分時間是在大陸度過的，日常生活與人際友誼的所見所聞，既奠定了他們與台灣媒體和政客視角下截然不同的大陸認知，也可能塑造出與台灣「太陽花」世代「抗中保台」大相逕庭的政治認同意識。

孫家閎的《我愛你，中國》，以及李東憲的「五星旗」，其實沒有刺傷台灣本身，而是刺傷了看不到世界格局與地緣政治大變，以及忘卻了歷史又無視現實的台灣政客和網路側翼。蔡英文說得好：「沒有人需要為他的認同道歉」，那麼你可以聽你的《島嶼天光》，我可以聽我的《我愛你，中國》，哪一首歌代表了台灣的未來，歷史終究會給出答案的。