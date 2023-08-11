2024台灣大選｜「精算師」朱立倫沒能耐　卻強逼國民黨吃瀉藥？

總統選戰開跑以來，國民黨再度上演「一手好牌打到爛」的戲碼，將2022年地方大選後的樂觀氛圍消耗殆盡。



首先是5月的徵召之亂。其根源乃是4月的「三階段整合」，也就是所謂「第一階段黨內整合、第二階段泛藍陣營整合、第三階段非綠陣營協調」。如此規劃的初衷，當然是極大化勝選能量，助推國民黨上台、實現政黨輪替。只是從現實執行來看，似乎事與願違。

在黨內整合上，侯友宜看似沒有遭遇挑戰，卻在第二階段「泛藍陣營整合」遇上鴻海科技創辦人郭台銘。而後者雖敗給侯友宜、未獲徵召，卻與2019年一樣歹戲拖棚，先是釋出各種「徵召內幕」、一口咬定黨主席朱立倫與國民黨「黑箱作業」，接著又與部分國民黨中南部派系串聯，希望策動黨中央「換侯」，近期又展現獨立參選的意願。當然從各角度來看，郭台銘要當總統的機會微乎其微，但如此作法的直接效果，就是反覆凌遲國民黨與朱立倫，進而挫傷侯友宜選情。

接著是6月開始侯友宜民調崩盤墊底後，國民黨上演的各種黨內互鬥。除了前面提到的「挺郭」中南派系，還有「挺韓」的部分黃復興勢力，以及暗示「禮讓柯文哲」的部分立委參選人、與侯友宜競辦執行長金溥聰長年不合的藍營人士。各派在7月23日國民黨全代會前夕接連開炮，重創藍營選民信心，最終全代會雖順利落幕、未有「換侯」提案，卻因朱立倫會上一句「執政大聯盟」，而令「禮讓柯文哲」派見獵心喜，於會後持續鼓動相關提案，引來了金溥聰的強力壓制。

平心而論，國民黨選情低迷，候選人侯友宜責無旁貸，但有「精算師」之稱的黨主席朱立倫，同樣要負很大責任。

5月17日，侯友宜獲國民黨提名黨的總統參選人。（facebook@侯友宜）

強逼國民黨吃瀉藥

台灣有句俗諺：「沒那個屁股，就不要吃那個瀉藥」，意思是人貴自知，做事情要量力而為。而此次朱立倫的角色卻恰好相反，決策時一副乾綱獨斷的自信，面對局勢失控卻毫無止血能力，形同眼見國民黨體質羸弱，卻仍強逼全黨共吃瀉藥。

首先是前述的5月徵召之亂，朱立倫對此負有兩個責任：第一，侯友宜過去少與國民黨中南部派系往來，即便前期能以高民調出線，選戰後期的關鍵組織戰卻不可能不靠地方動員，因此朱立倫作為黨主席，理應在拍板徵召前便協助侯友宜與地方派系磨合、商談合作條件，才能最大程度確保黨內團結與動員；第二，郭台銘早在2019年就曾因初選落敗而與國民黨交惡，最後不僅憤而退黨、還持續在總統大選與立委選舉上扯國民黨後腿，有此前車之鑑，不論這次郭台銘入局背景為何，是朱立倫自己「精算」或黨內反侯派推薦，朱立倫作為黨主席，都應該預想到郭台銘翻臉失控、反咬國民黨的可能。但從結果來看，朱立倫在兩層面的把控都極度失能。

在協助侯友宜與地方派系接觸上，朱立倫在5月17日拍板徵召前可謂毫無動作，似乎是認為，地方派系再怎麼抵觸侯友宜，都不可能違逆黨中央決策，無論如何都會照單全收、進行整合，而侯友宜自己也是在確定出線後，才開始南下拜訪王金平等國民黨地方要人。但後續發展證明朱侯兩人錯估情勢，因為在此過程中，彰化縣議長謝典霖、屏東縣議長周典論、雲林張家掌門人張榮味、「花蓮王」傅崐萁等早已站到了郭台銘一側，朱立倫與侯友宜失去整合先機。之後「挺郭派」持續策動「換侯」，朱立倫更是幾乎神隱，徒留侯友宜團隊面對炮火，讓外界只見競辦執行長金溥聰四處開嗆、在全代會前夕專程南下拜訪張榮味，而不見黨主席朱立倫身影。

國民黨黨主席朱立倫。（Facebook@朱立倫）

而在應對郭台銘上，朱立倫更是失分。不論國民黨是否真在民調上作假，朱立倫都應該知曉，郭台銘只要參與競爭又落敗，必然會重複2019年劇本，咬死國民黨「黑箱作業」、以洩心頭之憤，且從國民黨的山頭政治來看，郭台銘之所以獲地方派系支持，關鍵還是後者認為侯友宜「不會照顧地方利益」，再加上侯友宜被徵召後民調崩盤，其才愈發有恃無恐。故在侯友宜前期未積極整合的劣勢下，朱立倫若真為選情考慮，應當全力避免郭台銘見縫插針，而不是同意對方與侯友宜進行競爭，也就是國民黨立委鄭麗文所謂「不要撩郭董」。但偏偏朱立倫反向操作，似乎是認為郭台銘即便不滿，也不敢公然發作，結果當然就是如今的夜長夢多。

接著是7月的「執政大聯盟」風波，即朱立倫在全代會上高喊將組「執政大聯盟」，卻被金溥聰公然反駁稱，自己與侯友宜都不知道「執政大聯盟」是什麼；而曾在6月提出「政黨輪替大聯盟」、並被威脅黨紀懲處的羅智強，也在朱立倫之後高喊要以「第三方平台」進行非綠候選人的選前整合，並暗示即便整合失敗仍可呼籲操作棄保，想當然耳，羅智強同樣受到金溥聰的炮火壓制。

平心而論，侯友宜的民調低迷確實讓人憂心，但朱立倫的問題在於：相較遍地造反的地方派系，黨中央已是侯友宜所剩不多的靠山，卻在路線問題上不與競選辦公室相配合，讓本就多頭馬車的國民黨更顯混亂。

侯友宜到台北出席造勢大會，台灣前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人站台支持。（Facebook@侯友宜）

仔細來看，金溥聰的策略相當清晰，也就是要趁民進黨集中火力砲轟柯文哲、國民黨全代會後的各方觀望，先努力讓侯友宜民調衝刺2個月，力求追平柯文哲、甚至靠近賴清德，好為之後的非綠整合創造談判籌碼。而朱立倫作為拍板侯友宜出線者，若真覺侯友宜已無希望，大可與地方派系、反侯勢力進行協商，趁早換人；若還想讓侯友宜一試，就應全力支持金溥聰團隊，設法協調侯友宜與立委候選人、地方派系整合。

但朱立倫選擇了在全代會上高呼語焉不詳的「執政大聯盟」，在侯友宜民調墊底的現實下，如此口號不僅搶候選人風頭，也會產生此前羅智強「政黨輪替大聯盟」的輿論效果：讓外界認為國民黨準備「棄侯保柯」。其實朱立倫若真要「禮讓」柯文哲，也不失為一個可能選項，但問題是朱立倫看上去也無務實協商意願，例如談判聯合政府如何組成、各部會首長有如何搭配等，如此規劃全無、卻一味高喊「執政大聯盟」，只會徒然動搖黨內軍心。

簡單來說，朱立倫的表現展演了極度盲目、不顧現實的自負：以為中南部地方派系不敢抗拒黨中央，所以不經整合便貿然徵召侯友宜出線；以為郭台銘只能願賭服輸、無力反咬一口，所以不加提防便貿然答應郭侯相爭；以為國民黨還是家大業大的時代，可用大黨光環懾服民眾黨，所以即便侯友宜墊底，仍貿然強喊「執政大聯盟」。

鴻海創辦人郭台銘（圖）5月13日在金門發表和平宣言，他主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判。（郭台銘辦公室提供）

朱立倫依舊「精算」

而以上種種，對國民黨選情毫無助益，甚至就連對朱立倫，也只能強化其「精算」的負面形象，讓外界認為是「別有用心」。

例如徵召侯友宜前不與中南部地方派系先行溝通，便被部分輿論解讀為，是要迫使四面楚歌的侯友宜更加仰仗黨中央，好讓朱立倫作為黨主席，在「拿捏」侯友宜上更有本錢，例如強勢干預不分區立委名單、在侯友宜當選後干涉官員任命等。

無獨有偶，朱立倫其他爭議決策也被解讀出了類似意味，例如同意郭台銘與侯友宜共同競爭，就被認為是朱立倫要強逼侯友宜答應前述「政治要脅」，否則就改徵召郭台銘出線；侯友宜5月下旬民調崩盤後，朱立倫的持續神隱，又讓外界生出「朱立倫要重演換柱」、「侯下朱上」等陰謀論；全代會上朱立倫高呼「執政大聯盟」，則被認為是要雙面押寶，也就是眼看侯友宜勝率極低，便想拋棄侯團隊與金溥聰，改投「禮讓柯文哲」派所好，以鞏固自己的黨主席地位，換句話說，便是不想為敗選負任何責任，卻又不願大刀闊斧推動「換侯」、不想正大光明聯合柯文哲。

台灣媒體報導，民眾黨總統候選人柯文哲（中）的政見白皮書內容涉及主張重啟服貿談判，引起台灣各界關注。（台灣民眾黨提供）

綜合上述觀點，不論外界猜測正確與否，朱立倫顯然已被輿論認定是「幹大事而惜身，見小利而忘命」的短視之徒，在個人得失上機關算盡，卻對全黨大局屢屢失算。如此負面觀感，或有外界過度解讀的成分在其中，但平心而論，這也多是朱立倫自己一手促成。

例如2015年的「換柱」風波，便是始於朱立倫的刻意「不承擔」。彼時國民黨經歷2014年反服貿示威衝擊，對2016年的總統大選極不樂觀，朱立倫身為新北市市長兼國民黨黨主席，又有2015年5月「習朱會」加持，本被認為是最強人選，卻選擇了拒不登記。幾個月後，候選人洪秀柱的立場引發國民黨本土派反彈，部分立委甚至威脅「不以國民黨身分參選」，朱立倫只好又以黨主席身分「出面承擔」，等於繞了一圈全白費功夫，並讓國民黨耗費不少時間與團結成本。

近期的則有2021年底至2022年初的一連串敗仗，也就是2021年10月朱立倫就任黨主席後，國民黨經歷了四大公投、台中第二選區補選、林昶佐罷免案的「連三敗」。最令外界氣憤的是，朱立倫不僅選前持續神隱、未見強力動員，還在選後言詞推諉，讓其心腹在《新共和通訊》上寫道「真正評價國民黨與朱立倫的時刻，從今天之後開始」，並稱前述戰場「沒有一個是朱的黨中央主動開拓，而是上任後被動承接、踩入別人已經設定好的戰場與戰略」。毫無疑問，如此姿態引發藍營選民眾怒，諸如「精算到毫無黨主席格局」、「那麼當初何必競選黨主席」等質疑漫天飛舞，結果朱立倫的狡辯不僅於事無補，還起到了反作用。

有著上述前例，外界當然會以類似思維聯想朱立倫此次的爭議決策，也就是凡事只想到自己、一見情況不對便見風轉舵，且算計姿態極其明顯拙劣。平心而論，朱立倫究竟如何打算，恐怕只有自己明瞭，但侯友宜民調墊底、國民黨嚴重分裂乃不爭事實，不論朱立倫究竟如何「精算」，再不設法挽回敗局、替國民黨止瀉，「失算」恐怕就是必然結局。