從「務實台獨」到「誤食台獨」　賴清德自己信嗎？

台灣副總統賴清德近來為弭平來自華府的「疑賴論」，以及安撫台灣內部「恐戰」心理，積極斷「獨」求生，先是在訪美前夕撇清自己長年「台獨金孫」稱號，再於外訪巴拉圭的時刻，透過西媒專訪釋出「國際紅線就是台灣紅線」、「追求（台灣）獨立的架構並不存在」等說法，試圖「棄獨避戰」，但效果卻適得其反，一方面獨派支持者不買帳，質疑棄獨騙票，疑賴論者則指其「金蟬脫殼」，欲蓋彌彰，嘲諷「吸獨仔想戒獨」，不過企圖在選前利用假象脫去台獨金身。



就政治現實層面而言，現正外訪行程中的賴清德必須有備而來，行前一席「台灣總統走進白宮」的話語燎原，一如夏威夷野火瞬間燒旺了從華府到台北的「疑賴論」，反證賴清德口若懸河數月的「四大支柱」撐不起蔡英文路線天花板的現實，而旁觀的各方也都心知肚明，賴清德不只不是蔡英文，且危險程度更勝蔡英文。

台灣副總統賴清德在當地時間8月12日晚間抵達紐約，於下榻酒店獲僑胞歡迎。（路透社）

賴清德自己當然也知道各界為何「疑賴」、「恐賴」，因此除了反覆重申「台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國」外，訪美行前「不會讓戰爭發生」的話必須多說，破釜沉舟撕下「台獨金孫」這塊從政招牌，更著實讓人大開眼界。

爾今，賴清德早先接受西媒專訪的內容在其外訪期間巧妙發布，諸如「台灣已是一個主權獨立的國家，追求（台灣）獨立的架構並不存在，台灣不必另外宣布獨立」、「國際紅線就是台灣的紅線，也是他的紅線」等說法首度出世，說明賴清德相當程度接受了「賴清德＝台獨＝戰爭」的「疑賴」等式，迫於情勢必要積極轉向，賴清德此舉無疑也證實了華府對他的不信任並非空穴來風。

值得注意的是，賴清德在最新專訪中，首度談及「紅線論」，並稱「追求（台灣）獨立的架構並不存在」，說法有別過往重申，除了自己漏餡，默認信了台獨等於戰爭的充分條件，也主動棄守能動性，只為取信華府，但這對自詡要成為一位「理性、穩健的領導人」的賴清德而言，未必是加分項，也或為將來的中美台關係種下新的變化種子。

首先，賴清德提出「紅線論」，所謂的國際紅線不言自明，即台灣不得宣佈台獨，賴清德由此推及他將遵守這條紅線「不會台獨」，而國際紅線說白了就是美國紅線，此話等同放手示意可用國際（美國）標準來壓制台獨，企圖說服華府與北京他對於台獨的不追求。但是不宣佈台獨與放棄台獨的政治意涵與信號並不一致，賴清德縱然做此宣示，盼望各界相信他不起戰端，其結果並不治本，「台獨=戰爭」的陰影將依舊壟罩。

其次，賴清德引進國際紅線新說法，形同並表明台灣的「國際共管」再現，只不過有別於陳水扁主政期間，「麻煩製造者」路線鮮明，遭到華府與北京共管台北處境，賴清德如今有意思用「國際共管台獨」的方式讓自己不台獨，卻在定義上不夠乾脆。因為國際紅線的模糊性，等同當年蔡英文喊出的維持現狀，並不具有狀態與邊界上的明確定義，存在相當浮動與灰色地帶的詮釋，恐怕就連作為賴清德主要聽眾的華府都沒有把握「此台獨，是否非彼台獨」，又何況來自北京的判斷？

蔡英文當初選擇賴清德作為副手，在中共看來，意味着一位台獨份子可能會入主台灣總統府，代表蔡英文「維持現狀」破功，台灣走上實質台獨之路，兩岸衝突也將更為激烈。（資料照片）

最後，針對賴清德首見的追求台灣獨立的架構不存在一說，意謂在昔日「台獨金孫」的認知中，台獨路線圖需要架構支持，賴清德突拋台獨架構的概念反而意義更加不明。該架構是指如國際紅線所示意的國際環境不允許？由於北京實力過於強大的現實所不容許？還是在民進黨自我催眠詮釋下，《中華民國憲法》足夠容納「中華民國台灣」因此不需要「再行獨立」？簡言之，在賴清德台獨需要架構支撐的說法下，不台獨更像是一種被動的現實等待，並非政治價值上的不追求。

有鑑於民進黨「勇於試獨」的前鑑斑斑可考，如陳水扁當年為了衝破限制法理台獨的高牆，遣了陳明通草擬「第二共和憲法」，新起的「追求台灣獨立的架構不存在」，未來未嘗不可以沒有架構就平添架構解套。

是以，賴清德為撇清台獨、與華府交心繳械，發表一系列貌似「棄獨避戰」的論述，結果卻是多說而無益，拐彎抹角地拉國際紅線為其背書，不如直接表明民進黨放棄台獨來得直接了當。對照曾經自我標榜「務實台獨工作者」不渝，賴清德今為了安華府、平台灣內部「恐戰」心跡，不惜將自己粉末成一個過去「誤食台獨」的人設重新上市，思來想去何其荒謬，其為大選而「務實」的政治性格，才該問一句不知是否已先行一步踐踏到民進黨傳統支持者的價值紅線？