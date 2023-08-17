台「雄昇」攻陸巡航導彈成功發射　服役以來首度曝光

周三（16日），台灣軍方在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，成功射擊一枚代號「雄昇」（雄二E）型的次音速攻陸巡航導彈。這是雄二E型攻陸導彈服役戰備十多年來首度曝光，彈體主段飛行一個多小時，達成預期驗測目標。



據《聯合報》報道，該枚雄昇導彈於當日清晨4時許發射，地面可目視其火箭加力器脫落，為台軍近20年部署雄二E型攻陸導彈以來，發射情狀首度曝光。隨後，彈體順利啟動渦輪扇引擎展開巡航，順利飛行了一個多小時，不過外界在黑暗中僅能目視使用固體燃料帶著尾焰的加力段落入海中；使用油料的主彈體點燃後破空而去影像，因只有少量氣體溢散，地面目視並不清楚，但為該報清楚攝獲。

空軍防空暨飛彈指揮部目前具備雄昇、擎昇（舊稱雲峰）兩型攻陸導彈，其中雄昇為次音速巡航導彈，擎昇為高空巡航導彈。現階段「強化海空戰力特别預算」正在生產的是增程型雄昇，代號「雄隼」。通常雄隼導彈被認為能將「壓制武器」所屬巡航導彈射程從700公里提升至約1000公里。設計方面，雄昇導彈基本上是台版「戰斧導彈」，需以加力段自機動式陸基發射架升空，彈體升空並被推動到一定速度後，負責長程巡航的「鯤鵬」渦輪扇引擎就會啟動，彈體並展開滑翔翼。

對於周三被拍到的這枚升空攻陸導彈之精確型式，空軍不予置評，而因保密之故，目前軍方將已部署的雄昇與雄隼等導彈，一律對外稱為「雄昇」。