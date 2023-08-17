私刑逼飲尿、火燒陰毛虐死欠債男　台惡漢被判刑7年3個月定讞

4年前，台灣3名男子私自拘禁一名，與他們有債務糾紛的男子3小時，期間施以痛毆、凌虐，還強逼其飲尿、口塞香蕉、火燒陰毛，導致對方傷重死亡。

台北地方法院一審判處其中一名疑犯9年半刑期，高等法院二審改判7年3個月，最高法院最近駁回上訴定讞。至於另2名疑犯，一人已被判處7年2個月刑期，另一人逃亡，目前仍被檢方追緝中。



台灣3名男子私自拘禁一名，與他們有債務糾紛的男子3小時，期間施以痛毆、凌虐，還強逼其飲尿、口塞香蕉、火燒陰毛，導致對方傷重死亡。（資料圖片）

判決指出，3名涉案男子魏雋弦、謝志雄及蔡裕豐，2019年4月24日凌晨，在台北市萬華區某間清茶館偶遇有債務糾紛的黃姓男子，並動用私刑。包括輪番用牌尺、跳繩抽打全身，更逼迫其脫光衣物用繩索綑綁手腳，口中塞香蕉防止呼救，虐待從當日凌晨1時半持續了3個小時。

此外，3名男子還用打火機燒黃男的陰毛，導致其受驚嚇尿失禁。黃男隨後意識逐漸模糊，蔡男眼見其已撐不住仍喝令「5分鐘內穿好衣服，就送你去醫院」。惟黃掙扎起身時不慎失足滑倒在地，頸椎脫臼位移，失去生命迹象，送醫不治。

高等法院二審審理時，魏雋弦坦承犯行，並與死者家屬達成和解並賠償，家屬同意法官從輕量刑，因此改判7年3個月。（網上圖片）

魏雋弦事後承認傷害罪，但否認私行拘禁、傷害致死，辯稱當時只是跟在蔡裕豐身後，並未綑綁和剝奪黃男行動自由，也沒有預料到會發生死亡的結果。台北地方法院認定魏雋弦是凌虐黃男致死的共同正犯，應為對方的死亡負責，依傷害致死罪重判9年半。

二審高等法院二審審理時，魏雋弦坦承犯行，並與死者家屬達成和解並賠償，家屬同意法官從輕量刑，因此改判7年3個月。魏仍覺判太重而上訴，最高法院駁回上訴確定。