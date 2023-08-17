21歲台灣AV女優魏喬安考入台大　辛酸身世曝光　獲網民祝福打氣

台灣21歲AV女優魏喬安在X（原稱Twitter）貼出「台灣大學」錄取通知，引起粉絲討論。社群網站Dcard也有人討論此事，同時曝光魏喬安的坎坷過往。



魏喬安在X（原稱Twitter）貼出分發結果，確定於2023學年錄取「國立台灣大學人類學系」的畫面。她表示：「不用問我唸人類學要幹嘛，只是因為我喜歡我有興趣，你不唸人類學難道就知道你的人生要幹嘛了嗎？」

點擊放大瀏覽魏喬安照片：

+ 15

該消息有人轉發到Dcard討論，網友留言「很勵志耶，代表她沒有因為有更好賺的工作而放棄學習」、「每個學校都一定有這種人啦，少見多怪」；不過也有酸民留言「應該是輸別人的身分證字號或應試號碼」。

另外也有網友找出她IG裡的問答，魏喬安自曝求學過程因遭家暴、老師性騷擾等身心狀態，所以她高中唸五年還沒畢業，21歲還在考大學，半工半讀報重考班，考前甚至還看了精神科與心理諮商。

這過往也被網友留言祝福「有身心症跟家庭問題求學跟工作都不容易。希望一切順利。」；另外也有人提醒，台大人類學系學風保守，希望她能讓人類系有更豐富的觀點。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】