「山道猴子的一生」爆紅450萬觀看！「山道猴」是誰？結尾超震撼

創作者「Eric Duan」日前在YouTube推出影片《山道猴子的一生》動畫，劇情講述台灣騎電單車跑山的年輕人的一生，整個故事圍繞著他的感情生活、飆車過程。



由於影片寫實呈現台灣日常對話、反映許多人感情經歷、社群平台尋求關注等情節更讓人拍案叫絕，讓這部動畫在一個多月就衝破450萬人觀看，討論熱度非常高。許多網民盛讚「這根本超有教育意義的神片，寫實、入骨、震撼，毛骨悚然的真實」、「作者不是編劇天才，就是看過身邊太多實際案例才能寫出這樣神級劇本....」亦有人感動的說，「想到人生好事壞事假設遇到機率各是50、50 ，猴子哥哥遇到了壞女人 也遇到過好女生，不離不棄的兩個兄弟。」



影片《山道猴子的一生》動畫，劇情講述台灣騎電單車跑山的年輕人的一生。（翻攝「Eric Duan」YouTube）

「山道猴子」是什麼？

綜合台媒介紹，台灣因為電單車使用率高，許多人上班通勤都靠電單車，成為特有的景象。不過，台灣交通一直為人詬病，許多不遵守交通規則的人被稱為「三寶」。近年來去山頂飛車的人越來越多，當中也有不少不遵守規則的三寶被稱為「山道猴」，他們喜歡改裝各種車，並在電單車上貼滿貼紙耍帥。

「山道猴子的一生」就是以一名熱愛機車的山道猴為主角，講述他改車、交女友和日常生活的故事，一開始就是在台灣的許多電單車（台稱：重機）車友群中廣傳，進而快速走紅。

結局震撼人心（以下涉及劇透！慎入！）

影片分為上下集，兩集加起來約1小時，故事敘述一名喜愛機車、在超商工作的年輕男子，逞強購買二手重機、為了女友改車更負債累累，雖然他曾獲得朋友們的羨慕眼光、社群平台的關注，但最後卻因為女友背叛導致被害心理，疑神疑鬼，最後更因發現買到的是二手車，憤而在山道飆車，導致最後走向死亡的結局。

片中男子被第一任女友詐財後，生活過得相當困苦，但是遇到的第二任超商女友則被網民盛讚「好女友」，最終他卻因為偏激的態度、前一任女友造成的傷害讓好女友離他遠去；男子因為欠朋友錢，最要好的朋友出車禍，男子卻都沒有去探望過他半次，帶著許多遺憾死去。

台灣網民盛讚，由於動畫當中雖然看似都是簡單日常的對話，但卻反映許多社會上的大小問題，也有專業的玩車、改車的問題。片中劇情讓不少非電單車族也有共鳴，包括去借非法信貸，搞得自己負債累累；超商店員的低薪生活、網紅流量利弊、感情處理之間的EQ以及朋友關係的經營。而「不遵守交通規則的三寶」在山道慘死，與台灣交通安全話題掛鉤，「山道猴」一詞也再次引發熱議。

網民點名「阮經天」演山道猴子

《山道猴子的一生》爆紅後，網民點名曾演過《艋舺》的台灣男星阮經天飾演主角，超商女友網民則推薦本身也熱愛重機（重型電單車）的台灣網紅晨晨。對此阮經天則笑回，「劇本好我一定演啊.....」；而晨晨先是在IG限動發文稱，「我就問一句，女主二是好人對吧？」隨後，面對眾人的討論，她也回應稱「劇本好我也演呀！好笑好玩歸一碼，但還是要現實虛構分清楚」，要大家不要把她和虛構人物聯想，她也強調，「錢還是要自己賺。」