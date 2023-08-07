新加坡驚見「忍者龜」揸電單車　疑捕獲極度瀕危海洋生物引關注

新加坡街頭日前出現「忍者龜」，一名男子騎電單車時揹著一個彷彿盔甲般的東西，引起旁人側目，照片也吸引網民關注。



經當地人證明揹著的其實是一尾魟魚，但他可能揹到了極度瀕危的物種，使得看似新奇逗趣的景象實則可能是恐怖人為災難的縮影。（點圖放大了解👇👇👇）

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美國知名論壇上的群組Reddit新加坡近日上傳一張照片，畫面中騎電單車的男子揹著一隻體重不輕的大魟魚在道路上奔馳，網民紛紛笑稱是「忍者龜真人版」，受關注程度也引起新加坡媒體注意。

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星媒循線聯絡上該名男子，當事人表示是魟魚沒錯，他在7月22日捕到畫面中這條25公斤的魟魚，但其實還捕獲了另外2條分別重19公斤與61公斤的寬牛尾鰩。他和朋友們分配魟魚，再各自帶回家料理。

雖然這樣少見的畫面可能令部分人發笑，但野生動物愛好者也呼籲，當地民眾捕捉到魟魚時應更加注意，部分物種已經被新加坡政府列為瀕危。非營利組織Marine Stewards的發言人指出，照片中男子揹的魟魚，很可能也是極度瀕危的寬牛尾鰩（Pastinachus ater）或牛尾鰩（Pastinachus sephen）。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】