通水電油氣、公投搭橋、設和平試區　金門成台在野兩岸立旗灘頭堡

今天是「八二三砲戰」65周年，昔日戰地金門再次成為台灣內部炒作兩岸議題的焦點。國民黨總統參選人侯友宜於金門參加823砲戰紀念活動，並拋出新三通、金廈大橋公投主張，民眾黨總統參選人柯文哲則表示，兩岸政治跟社會制度需要做實驗，牽涉到兩岸相處問題，金門是和平試驗的好地方。



在「八二三砲戰紀念日」這日，包括國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，以及鴻海集團創辦人郭台銘都前往金門出席活動，而民眾黨主席、總統參選人柯文哲則自稱為避免紀念日失焦，並未與侯、郭金門同台，而是率領黨公職及幹部到台北忠烈祠進行追思。

侯友宜先於22日舉辦金門6大政策發表記者會，內容包含推動通電通氣、兩岸客貨樞紐、金門影視文化城、兩岸醫療專區、金廈大橋公投，提升金門軟實力，盼打造兩岸金門示範區等。

金門距離中國最大的深水港之一廈門港不到三英里。（Getty Images）

針對侯友宜推「新三通」、主張推動金廈大橋公投，柯文哲並未反對，指通水通電、通油通氣「這些都是可以做的」；同時也樂觀評估，如果在金門公投金廈大橋建設，「通過應該是沒問題」。

對於昔日戰地金門的地緣特徵，柯文哲認為，金門其實不失為雙方良好的實驗區，因為距離夠近，也不影響兩岸的本體，政治跟社會制度需要做實驗，金門是和平試驗的好地方。

美媒《華盛頓郵報》7月17日刊出鴻海創辦人郭台銘（圖）投書，文中主張台灣需在「一中」框架基礎上，直接與中國大陸談判。圖為5月13日郭台銘在金門發表「和平宣言」。（郭台銘辦公室提供）

事實上，在侯友宜與柯文哲借金門話兩岸前，郭台銘今年5月也曾發表「金門和平宣言」，提出五大項目，主張要在 「一中各表」的原則基礎上，兩岸直接在金門進行談判，不需要任何第三方介入，「需要談多久就談多久。在未完成談判之前可以先恢復以往的正常交流」。