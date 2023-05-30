郭台銘親交｢和平宣言｣予賴清德　內容曝光：兩岸可在金門重啟談判

鴻海創始人郭台銘30日受邀出席金門迎城隍活動，與台灣「副總統」賴清德「世紀同框」，並親自將在金門發表的「和平宣言」交予賴清德，表示「戰爭沒有贏家」。

據台灣《聯合新聞網》報道，和平宣言提出5大內容，主張與大陸重新展開談判，以金門作為兩岸的常設談判地。



郭台銘表示，一、中華民國的憲法是「一中」憲法，認定中國只有一個，叫做中華民國。這與大陸立場不同，中國大陸承認的「一中」叫做中華人民共和國，這種情況稱為「重疊主權」，是雙方對於主權的爭議。既然有爭議，那就各說各的，各自表達自己的立場，叫做「一中各表」，又稱作「九二共識」。

第二點是「一中各表」的「一中」就是國際上各種公報所說的「一中」，也是美國所說「一中政策沒有改變」的「一中」。兩岸曾經有過擱置主權、 進行談判的經驗，在「一中各表」的基礎上，從1992年以來維持談判了二十幾年。

第三點中，郭台銘主張要在 「一中各表」的原則基礎上，和大陸重新展開談判。「我們代表的是中華民國，所以這裏就沒有台灣獨立的問題，兩岸就可以坐下來談，進行『金門和平會談』」。

2021年2月3日，台灣金門，一名男子推著自行車沿著1949年發生的古寧頭戰役紀念碑的道路行駛。金門是台灣海峽中的一個島嶼，屬於台灣領土的一部分。（Getty Images）

他還指出第四點，在金門，兩岸可以誠意地直接談判，不需要任何第三方介入。需要談多久就談多久。在未完成談判之前可以先恢復以往的正常交流。

第五點中，郭台銘強調，「我主張組成跨黨派、跨族群、 跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判。 以堅守台灣民主、自由、法治，尊重2,300萬人既有生活方式為前提，完成談判，堅守和平。」

最後他說，對維護台灣「國防安全」及戰備軍事部署的完善性方面絕不退縮，但加強國防並不意味著戰爭。

針對郭台銘的「和平宣言」，國台辦發言人表示，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要隔絕、要合作不要封閉，是島內主流民意。在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上重啟兩岸談判不是幻想，是現實可行之路。