日本核廢水排海「攬炒」　反核的蔡英文何以鴉雀無聲？

8月24日13時，日本福島第一核電站正式啟動核廢水（氚水）排海，此舉引起東亞地區震動。日本、韓國社會和漁民，陸續發起大規模抗議。中國海關總署宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，香港和澳門則宣布禁止進口源自福島縣共10個都縣區的水產品進口。唯獨「反核」一向喊得震天價響的蔡英文政府，竟一片鴉雀無聲。



日本將含有氚、鍶、銫等放射性物質的核廢水排海，事實上就是一種「攬炒」（玉石俱焚）的行為。據北京清華大學模擬結果，核廢水將在排放後240天到達中國大陸沿岸海域，1,200天後將到達北美沿岸，並覆蓋幾乎整個北太平洋。台灣氣象局根據模擬結果表示，核廢水將在排放後一至二年到達台灣附近海域，氚濃度約在排放四年後達到最大值。由於影響範圍極大，日本政府又一意孤行，難怪韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明23日痛斥日本核廢水排海是「恐怖主義行為」。

台灣方面的反應，相對很是「冷淡」。民進黨立法院黨團表示，「相信台灣與日本政府在理性科學溝通上沒問題，但專業上要尊重國際標準」。台灣主管機關食藥署則表示，去（2022）年四季度抽樣25件、今（2023）年截至目前抽樣27件，「生物氚均低於最小可測活度」，由於「氚水風險未有任何改變，不會跟進港澳，仍持續採取邊境監控措施」。此外，台灣原能會則指出，已建置公開透明的資訊平台，確保台灣海域與民眾安全。

相對於蔡英文政府對日方核廢水排海的「放心」，台灣民間的擔憂被擠壓到顯得格外微弱。台灣宜蘭縣蘇澳區漁會總幹事陳春生，對此表示既心痛又擔憂。台灣勞動黨等團體，於6月13日前往日本台灣交流協會前召開抗議記者會，反對日本不負責任污染海洋而成為全人類公敵，要求日本儘快懸崖勒馬，同時也要求民進黨官員應當向日本表達嚴正抗議。台灣釣魚台教育協會在8月24日發出抗議聲明，痛斥日方做法乃「以鄰為壑的無恥行徑，侵害全人類的健康權、環境權與漁民的生存權」，並「要求蔡政府要顧及人民福祉及漁民權益，不要甘做日本的幫兇！」

然而，蔡英文的Facebook仍一聲不吭，一則與貓咪合照的「七夕情人節快樂」貼文，反而顯得極為諷刺。台灣的「反核」政策舉世聞名，尤其是蔡英文政府最為積極，甚至預計在2025年達到「非核家園」的目標。蔡英文在上任總統以前，多次在其Facebook表達反核立場，以及動員參加反核遊行，宣稱要「告別核電、面對核廢」，還跟進台灣「文青」高喊「我是人，我反核」的口號。

2021年底，台灣舉行「四大公投」，民進黨更是舉全黨之力，封殺了「重啟核四」一案。問題是，蔡英文政府「反核能」卻不反輻射、不反核污染的矛盾態度，可說是雙重標準，讓人丈二金剛──摸不着頭腦。蔡英文政府先是無視2018年779萬人同意的「反核食」公投結果，開放了福島五縣市核災食品，還有民進黨政治人物發明的「福食」一詞，替「核食」擦脂抹粉。

日本計劃於今年夏天開始將福島核電站封存的核污染廢水排放入海，嚴重危害海洋生態環境和食品安全，台灣勞動黨及多個政黨團體逾百人於6月13日前往日本台灣交流協會前召開抗議記者會。（台灣勞動黨提供）

台灣民眾吞下民進黨口中的「福食」之後，至今依舊換不到加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的入場券，已讓社會感到情何以堪。如今又對負面影響更大的日本核廢水噤聲不語，無疑是對其宣稱的「反核」政策自打嘴巴。還虧民進黨中央黨部官網在2011年就上傳了「民進黨反核大事記」，標榜民進黨黨綱自1986年即提出「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」，現在看來更是諷刺不已。

蔡英文政府「反核」卻不反「核廢水排海」的顛倒立場，追根究柢，真實原因在於其並非基於科學理由，而是誠如台灣清華大學核工所特聘教授李敏所言：「這是政治問題」。據台媒《中國時報》報導，李敏批評，蔡政府只會在反核時，不斷強調輻射多危險，「日本人要排放的時候，就不說話了」，蔡政府最大的問題就是論述不一致！

換言之，在民進黨蔡英文政府眼中，核能問題不是科學討論的對象，而是政治意識形態動員操作的對象，以「反核」喬裝扮成「進步」價值的擁躉者，實則只為政治權力的盤算。無怪乎美國哥倫比亞大學教授、「唐獎」永續發展獎得主薩克斯（Jeffrey Sachs），日前赴台演講時，特別批判了台灣官方的能源政策大有問題，連核能到底能否使用的討論都缺乏，「他們心裏想的都是政治，都是短視近利，根本沒有提出更宏觀替代方案」。

2011年6月26日，時任民進黨主席蔡英文出席「第二屆民間國是論壇──核去核從的台灣能源政策」，致詞時重申「非核家園」的理念。（資料圖片）

從台灣的角度看出去，對日本核廢水排海反對聲量最大的，莫過於中國大陸。8月22日，大陸外交部副部長孫衛東召見日本駐華大使垂秀夫，就此提出嚴正交涉；23日，外交部發言人汪文斌強調，兩年多來，福島核污染水排海計劃的正當性、合法性、安全性一直受到國際社會的質疑；24日，生態環境部（國家核安全局）相關負責人也表態，敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。

台灣一向視中國大陸「落後」、「不文明」，此時此刻，日本排海的核廢水正開始隨着海水將風險轉嫁到周邊國家和地區，自詡重視「食安」且多數咖啡館都掛有「反核──不要再有下一個福島」的台灣，想法和認知卻被蔡英文政府「相信日本」的說法綁架，進而冷眼以對。日本核廢水排海一事，恰恰曝露出了「台灣民主」的真面目──政治凌駕於一切，科學理性也服務於政治。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施