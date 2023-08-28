郭台銘或內定高金素梅為副手？　曾戀港星何家勁演過李安電影

鴻海創辦人郭台銘今日（28日）上午正式向外界宣布，將進行連署，獨立參選台灣總統。台灣傳媒TVBS新聞網引述消息報道稱，外傳副手已有內定人選，鎖定無盟立委高金素梅，而郭台銘也將親自說明。



公開資料顯示，高金素梅出生於1965年，曾為台灣歌手及演員，2002年起任職山地原住民選舉區立法委員至今，曾任無黨團結聯盟副主席。2020年起，因無黨團結聯盟主席林炳坤宣佈引退等，她選擇回復無黨籍身分，並加入中國國民黨立法院黨團。



據台媒《聯合網》報道，高金素梅的人生經歷中情感故事頗為豐富，多年來緋聞戀情不斷，感情對象遍布藝人、歌手、企業家、籃球運動員、作曲家甚至立委官員等各行各業，包括鄭進一、高明駿，黃冠博、呂崇民、戴維雄、廖偉志、鄭志龍、鄧長富、李鴻源，以及較為大眾熟知的港星何家勁和大陸作家許知遠。

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和「最帥展昭」何家勁有「60歲之約」

台媒《中時新聞網》介紹，高金素梅當年因演出《不了情》、《緣》和「最帥展昭」何家勁交往，兩人雖然後來分手，卻傳出有過「60歲之約」，意指兩人若到60歲都沒有另一半就在一起。1998年，高金素梅因罹患肝癌，宣布引退，隔年動手術切除腫瘤，何家勁亦有探望。

何家勁曾在2012年受訪時表示，「60歲的約定」確實存在。不過高金素梅在2019年接受訪問坦言是「開玩笑」，更表示當年只是何家勁為了鼓勵罹患肝癌的她的一句話，目前雙方都忙於工作，已多年沒聯絡。

和大陸知名作家許知遠的「姐弟戀」

據《新浪娛樂》2011年報道，高金素梅和大陸作家許知遠的結緣，始於當年6月底一場聚會，兩人一見鍾情，9月就相約出遊北京什剎海等地。 當時聯合早報網主編透露，面對友人詢問，許知遠證實戀情，這段「姐弟戀」中，男方比女方小11歲。

2013年，許知遠被爆料與高金素梅分手1年多，許知遠友人指出「兩人還是朋友」。面對感情曝光，許知遠低調避談，卻也說是美好的記憶。

曾是瓊瑤女郎 演過李安首部同性題材電影《喜宴》

高金素梅早年因氣質清麗，被瓊瑤選中出演《婉君》和《三朵花》，成為「瓊瑤女郎」，在《婉君》中飾演忠心護主的丫頭嫣紅。在《三朵花》中，高金素梅扮演女主角小妹章念琛，與其他兩位「瓊瑤女郎」俞小凡、劉雪華同場飆戲。

瓊瑤劇中的高金素梅（左）。

此外，在李安導演首部同性題材電影《喜宴》中，高金素梅更有出演女主角顧葳葳，劇情敘說一位旅居美國、來自台灣的男同性戀者，為了讓父母安心，娶了一位來自上海的非法移民女畫家，讓她獲得綠卡作為交換條件。然而，這個計畫在父母去美國為他籌辦婚禮後開始生變，與李安另外兩部影片《推手》和《飲食男女》並稱「父親三部曲」。

《喜宴》中的高金素梅（右）。

郭台銘參選台總統 高金素梅傳為內定副手

鴻海創辦人郭台銘今日上午正式向外界宣布，將進行連署，獨立參選台灣總統，「必須下架民進黨」。台媒TVBS新聞網引述消息報道稱，外傳副手已有內定人選，鎖定無盟立委高金素梅，而郭台銘也將親自說明。

對於郭台銘參選2024年總統大選，國民黨表示極度遺憾，仍盼郭台銘信守當初「會盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，共同歸隊支持國民黨總統參選人侯友宜。國民黨又強調，郭台銘是關公的信徒，應遵守自己提過的承諾。

國民黨又指出，郭台銘正式宣布獨立參選、參與連署後，黨參選人若為其公開站台及有其他公開助選行為，將違反黨員行為規範。國民黨強調，黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題，將由權責單位嚴肅處理。