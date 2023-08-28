在台灣　和平不應該是失敗主義

鴻海創辦人郭台銘今（28）日舉行記者會，正式宣布獨立參選2024年台灣總統大選。在這場名為「主流民意大聯盟」的記者會上，郭台銘遺憾「在野力量仍然各有計算」，但仍稱「我的參選，就是要推進在野整合，整合才能致勝」。總結目前檯面上賴清德、柯文哲、侯友宜與郭台銘宣佈參選的四組人馬，最後會是持續上演朝野群架，或是在野仍有望整合實現與民進黨的1對1單挑，情勢混沌，恐怕還未能見分明。



眾志不能成城從來都是泛國民黨陣營的痛楚，就在民調拉扯民眾黨主席柯文哲依舊未果的時刻，被國民黨視為「未爆彈」的郭台銘還是宣佈參選，為台灣在野整合投下新的變數。一般認為，郭台銘的入局，將瓜分部份柯文哲選票，而賴清德是最大受益者。

盤點目前台灣大選參選情勢，執政的賴清德檯面上「以一打三」，但實情卻落得輕鬆，被揶揄「躺著選」；而在野兩黨的柯文哲、侯友宜，以及獨立參選姿態的郭台銘，則同打「下架民進黨」與兩岸和平，三陣營一方面各自登山努力，另一方面也不放棄操作整合，企圖使自己成為在野唯一。

鴻海創辦人郭台銘（圖）5月13日在金門發表和平宣言，他主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判。（郭台銘辦公室提供）

然而，不論最後登記係由幾組人馬出線，今屆台灣大選朝野亂鬥的基本局勢從幾個方面觀察，已能窺見若干弔詭的一致性，也相當程度說明民主化三十餘年的台灣政治，儘管形式有成，但在內涵擴展與深化層面，鑑於外部地緣政治與內部認同政治的雙重作用，已然走進言不由衷、不進則退的死循環。

首先，就郭台銘確定入局，矢言推進整合，攪動在野勢力春水來看，效果恐怕需要打上折扣。在野三組人馬在過去幾個月時間，針對「下架民進黨」的話說得很多，話也都說得很像，但參選人陣營與個人的言行往往不一致，言不由衷，也缺乏付諸整合的行動力。用國民黨主席朱立倫言下的「非綠大聯盟」標準來看，柯、侯、郭三人只有符合「非綠」特質，卻無「聯盟」的組成本質，「非綠」選民在在野無人能夠定於一尊領導、誰都不足以服誰的情況下，不論是由上至下發動，或是由下而上串連，都困難重重，使「非綠」的在野整合課題在數月間，只是紙上談兵之計，唯有彼此鬥角是政治實景——在野企求整合之心越大，失敗主義情緒卻也在支持群眾間愈加濃烈。

因此，悲觀的說，在郭台銘宣佈參選前，柯、侯之間如此，在郭台銘宣佈參選後的柯、侯、郭大概率也依舊如此。

綜合台媒民調，賴清德（中）受惠於在野勢力分裂，支持度暫時領先。（Facebook@侯友宜/賴清德/柯文哲）

其次，包含賴清德在內的四組陣營，針對不同議題發言，尤其兩岸關係發展，四方喊出來的目標也都很一致，敘述的都是兩岸要和平、台海非戰，但四組陣營所選擇的途徑卻大相逕庭，從對兩岸關係定位基本認知，到承認九二共識與否，四組參選人都未衷一是，呈現四方都向選民賣著要和平的兩岸願景地圖，卻都給不出具體導航的虛假廣告。

更進一步說，就北京明白力求兩岸終局是統一而言，朝野藍綠可見陣營，也清一色表現出想得都一樣，但說得可不一樣，差異不過表現在「台獨」與「獨台」之間，「非統」大聯盟才更足以描繪這樣的怪誕集合體。

國民黨總統參選人侯友宜（左）8月4日表示，日本行所遇到的政界人士、意見領袖，談的都是台海局勢、兩岸關係、台灣危機，也十分關心「會戰爭嗎」？這讓他很震驚。侯友宜呼籲，若當選一定要讓台海安定、台灣安全，讓日本安心。（侯友宜競選辦公室提供）

簡言之，暫且撇除各方對於兩岸終局的追求與想像，單就喊出和平對於各陣營而言，便透露出濃厚的失敗主義於其中，尤其對於在野陣營更是如此。致力追求和平解決方案，理應是充滿陽光、懷抱各種希望且精於政治溝通藝術，但先是台灣在野3陣營代表的「非綠」勢力已成一盤散沙，徒有「票投民進黨，青年上戰場」負列表單式的口號，過程間卻無人能清楚、直接說好兩岸和平故事；後再有在野陣營的兩岸和平訴求，多不禁民進黨的抹紅，使和平成為一類直接投降於北京的代換詞，這些都讓訴求整合不利，又致力和平無光的在野低迷士氣雪上加霜。

2022年「雙城論壇」於7月19日上午登場，時任台北市長柯文哲致詞時表示，「政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意。在這個時刻，兩岸應該合作以創造雙贏，應該溝通以化解分歧，應該建立護欄以管控危機。 如果放任敵意繼續上升，最終受害的還是老百姓。」（台北市政府提供）

總的來說，今屆台灣總統大選在四人表態參選下，確實熱鬧非凡，但在野要角一窩風上場，反而在越尋求整合的過程中，越見碎裂分散，瀰漫失敗主義，也在越點出台海和平目標時，既說不清路徑，又撇不清抹紅，使得喊出的和平成為投降的某種平行替代，結果是在野將其失敗主義瀰漫開來，也玷污了和平訴求本該具有的積極意義。

放眼接下來的選戰，不論整合成效，在野各陣營唯有誰能先說好兩岸和平故事，並使和平一詞回歸陽光政策，一掃和平等於投降的失敗主義陰霾，誰才有可能在紊亂的在野廝殺中做到真正的脫穎而出。