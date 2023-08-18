對台統戰新拐點—台灣民眾利益將與台獨份子行徑「禍福與共」？

國台辦副主任潘賢掌出席成都兩岸關係研討會，致詞呼告「何黨何派在台灣掌權都無法改變祖國統一歷史大勢」，並針對賴清德過境美國一事放出重話，稱台獨分子「竄美」一次，台灣民眾利益就少一次，他們在台獨分裂歧路上滑得有多遠，台灣同胞的利益福祉就會傷得有多深。言下之意，台灣民眾的利益得失，未來將與台獨份子的行徑「禍福與共」。



梳理過往北京官方對台發言，基本奉行恩威並施、統戰有度，從早年凡事語出「寄希望於台灣人民」可以看出，不論兩岸官方、兩岸黨際間的互動良莠冷熱，台灣人民作為一個集體，始終都可以自成一格，不受特定政黨、政客、事件裹挾，得以「善意第三人」的狀態持續其北京極力爭取統戰對象的角色。

國台辦副主任潘賢掌17日批評賴清德過境美國，指出「台獨分子竄美一次，台灣民眾利益就受損一次。（聯合報）

儘管自2016年起，隨蔡英文政府上台，兩岸關係驟然生變，北京對台依舊操行「軟的更軟，硬的更硬」兩手策略，融台政策與措施過去幾年魚貫出台，都揭示著硬的一手回擊台獨本性的民進黨政權，軟的一手繼續擁抱台灣民眾的方針不變。

期間縱然多有懲戒台獨份子與台獨企業的事件傳出，但範圍與對象可控，北京對台基調依舊是一小撮台獨頑劣份子與廣大企盼兩岸關係正常發展的台灣人民「分而化之」。簡言之，台獨份子不等於、甚至不屬於台灣人民這個集合，是集體之外的個別單元，集合與單元之間，賞罰分明，也不具連帶賠償責任。

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固然北京過去也曾以科學檢驗為由，祭出禁止台灣農漁產品輸陸的禁斷措施，實際上就是懲戒台獨，期間自然也無法避免有相關產業與從業人員的利益受到無奈折損，但整體而言，仍不脫離賞罰對象與波及範圍具有指向性的原則。

然而，國台辦副主任潘賢掌最新發表的談話，卻相當程度將台獨份子的作為視作台灣民眾必須負擔的成本，明示一榮俱榮，一損俱損的關聯性，這是過去北京官方對台基調長年未有的信號透露。當然，在北京對台原則穩定及統戰思維引導下，可以預見台灣人民作為集合，台獨份子作為集合外的個別單元，這樣的「分治」概念尚不至於分崩離析，惟潘賢掌今暗示台灣民眾要為賴清德「竄美」付出代價，其挑戰的並非台獨份子的頑強心臟，而是成為代償者的台灣人民口袋與忍受力究竟能有多大。潘賢掌言下的「懲治無差別級化」未來會否以怎樣的形式展現，力道又會有多大，恐怕已在今日留下伏筆。