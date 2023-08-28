郭台銘選總統　北京消息人士：等同保送賴清德　大陸不會無動於衷

鴻海創辦人郭台銘今日（28日）上午正式向外界宣布，將進行連署，獨立參選台灣總統。就在郭台銘宣布前，建制媒體《大公報》引述北京消息人士報道稱，若郭台銘獨立參選造成保送民進黨賴清德上台的後果，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也不能接受。



《大公報》的報道題為「北京消息人士：郭台銘若『獨立參選』 等同保送賴清德上台」，報道稱，有數據顯示，台灣支持明年「下架民進黨」的民意超過60%，民意也認為，只有在野力量合作才能「下架民進黨」。但若郭台銘獨立參選，不但沒有任何當選的機會，反而實際上等同保送賴清德上台，客觀上成為民進黨選舉的「幫手」。

《大公報》引述北京消息人士稱，多年以來，郭台銘支持兩岸關係和平發展、支持兩岸交流合作、堅持「九二共識」、反對「台獨」，今年以來一直強調要共同致力於兩岸和平、「下架民進黨」，表態積極。但郭台銘一意孤行，參選動作頻頻，是造成藍營不團結，藍白合作沒有進展的重要原因之一。如果郭台銘執意「獨立參選」，或在拋開國民黨的情況下與他人合作參選，造成保送「台獨」分子上台的後果，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也會強烈反應。

據早前報道，對於郭台銘獨立參選台灣總統，國民黨表示極度遺憾，仍盼郭台銘信守當初「會盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，共同歸隊支持國民黨總統參選人侯友宜。