郭台銘宣布辭任鴻海集團董事　台媒：以示參選總統決心

鴻海科技集團9月2日晚間發布聲明表示，鴻海創辦人郭台銘因「個人因素」，宣布辭任鴻海科技集團董事。台媒指，外界解讀郭台銘此舉是為表現參選明年台灣總統大選的決心。



鴻海創辦人郭台銘8月28日宣布投入2024年台灣總統大選。鴻海集團曾對此表示，集團不會參與政治活動。

鴻海集團創辦人郭台銘（圖）8月28日上午宣布獨立參選2024台灣總統。（《聯合報》）

鴻海指出，郭台銘於49年前創立鴻海公司，帶領集團深耕技術研發、創新營運模式，成為全球最大的電子製造服務企業，鴻海深深感謝郭台銘近半世紀以來，對集團、以及全球電子產業的貢獻。

鴻海聲明提到，郭台銘4年前正式交棒給專業經理人，鴻海就在原先扎實基礎上，繼續的成長、茁壯，去年營業額突破新台幣6萬億元、今年的現金股利也創下1991年上市以來新高，可以說是全球大型企業中非常成功的傳承案例。

鴻海集團指出，在本屆董事會9席董事當中，已有過半數5席的獨立董事，所以郭台銘辭任董事後，並無須立即補選董事。

鴻海表示，除深耕既有的電子產業，也持續轉型。董事長劉揚偉4年前接任後，以三（電動汽車、智慧健康、機器人）加三（人工智慧、半導體、新世代通訊）作爲集團邁入下一個50年的主要方向。