主張「一中談判」的郭台銘參選　對兩岸關係是好是壞？︱台灣大選

參選動作頻頻的台灣鴻海創辦人郭台銘，終於不再猶抱琵琶半遮面，於8月28日上午正式宣布以總統參選人身份，投入台灣2024大選。而且宣布地點選在台灣「總統府」正對面的張榮發基金會，可見其企圖心十足。從台灣內部政局來看，郭台銘參選似乎複製了其四年前的步數，儘管為在野陣營投下了變數，但反而可能鞏固了目前的民調趨勢，也就是民進黨賴清德的領先地位。如果從這個角度來審視郭台銘的參選，對兩岸關係究竟是好是壞呢？



平心而論，審視包含郭台銘在內的四組參選人馬，郭台銘對兩岸關係的關懷最為強調，推出的兩岸政策最具體也最務實。他在5月13日即選在金門發表「和平宣言」，又於7月17日投書美媒《華盛頓郵報》（The Washington Post），主張回到「九二共識」的「一中各表」框架，尋求兩岸「最高領導人物」（senior leaders）的直接面對面談判。

8月23日「金門八二三砲戰」65周年當天，郭台銘豪氣買下台灣三大報頭版的半版廣告，以「郭台銘倡議──以和平為前提來保衛台灣的自由、民主與多元」為標題，透過中文重申其在《華盛頓郵報》投書的觀點。又在廣告刊登的前一天，宣布將投入2,000萬美元（約新台幣6.4億元）成立「金門和平倡議基金會」，進一步主張以金門作為兩岸新的常設協商地點，和中國大陸重新展開談判。

鴻海集團創辦人郭台銘8月23日在台灣《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》三大報頭版買下半版廣告，內文是《華盛頓郵報》7月17日刊登其撰寫的文章中文版內容。（資料圖片）

換句話說，無論是在「九二共識」的爭議，還是「和平與戰爭」的歧路，郭台銘看準了台灣社會對台海和戰的憂慮與期許，從而不斷以「金門」與「和平」兩條軸線構成的兩岸想像路徑，試圖為其參選加足馬力。然而努力了幾個月，其民調卻未見起色，始終排行「老四」，其籌組的「主流民意大聯盟」，也變成了另類的諷刺。

在28日的參選記者會上，面對新加坡《聯合早報》特派員提問：「很多人認為在野陣營支持度已不到六成，代表主流民意的基礎正在慢慢削弱中，且至今沒有人公開說，為了整合可以當副手，而郭曾說過可以在不設任何前提的狀況下與其他候選人喝咖啡，那是否也包括郭為了整合可以不選，或是當副手的選項？」郭台銘的第一反應竟是挖苦記者的提問乃設下陷阱，企圖讓他掉下去。

從這番反應來看，就算郭台銘宣稱他的參選，是為了在野陣營的整合，但顯然他從頭到尾都沒有「屈居」副手的打算。台灣政治觀察者普遍的看法，都認為郭的盤算及投入大選，最後的結果相當有可能令「三腳督」的局面走向「四腳督」，從而「保送」民進黨的賴清德進入「總統府」。

鴻海集團創辦人郭台銘8月28日召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布將投入2024台灣總統大選，並展開連署，取得參選資格。他強調，其參選是要推進在野整合，整合才能勝選。（《聯合報》）

倘若這一點成真，就算郭台銘的兩岸政策再穩健、再成熟，對兩岸關係來說，恐怕都是一項警訊。在主觀上，郭台銘的獨立連署參選，很明顯是要為自己爭取「非綠」代表人的最後一搏；問題在於客觀上，今日藍、白、郭各擁其主，反而促使民進黨賴清德勝選概率再往前一大步。

從歷史經驗來看，2008年史上最強的國民黨參選人馬英九，對上史上最弱的民進黨參選人謝長廷，民進黨還是拿下了將近42%的選票。如今雖有將近五六成的選民不支持民進黨再次於2024年「完成執政」，但其氣勢經由蔡英文執政八年仍可說是如日中天，賴清德能拿下的選票絕對遠遠超過2008年的謝長廷。在此態勢之下，台灣的「非綠」陣營能運作的空間已然不大，更何況又分裂為兩組、甚至是三組的狀況，賴清德可能已經在暗地裏竊喜。

《香港01》此前分析指出，北京既關心台灣大選結果，但關心的是台灣選民的人心抉擇，而非某個政黨的輸或贏，無論結果為何，都不會改變其對統一進程的自信、決心和意志。不過，放眼於未來中美博弈和台灣問題的「和統」號召，北京仍不會希望一位「不折不扣的『台獨』工作者」出線。

賴清德（中）8月16日下午過境美國舊金山，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger，右）、台灣駐美代表蕭美琴（左）登機相迎。（台灣「總統府」）

儘管賴清德極力為「台獨」標籤洗白，要換取美國和台灣選民的信任，但其繼承的蔡英文路線，直言之就是「親美抗中」到底，對北京而言，未來四年甚或八年，兩岸關係只會惡化不會好轉。因此，勢必要對已定性為「不折不扣的『台獨』工作者」的賴清德上台，做好衝擊中美關係與台海關係的防範和準備。

郭台銘獨立參選是他的權利，然而，着眼於現下台灣在野陣營的「四分五裂」，誠如台媒《聯合報》的評論所言：「國民黨『泱泱大黨，怎可讓出總統大位』，民眾黨『排名第二，為什麼要讓』，郭台銘『我就是要當總統，你們都得讓我』」──完全曝露了台灣「民主選舉」的陰暗面，參選人無論如何義正詞嚴，都遮掩不了「政治利益」優於一切的本質。

隨着民進黨三度執政的可能性越來越大，北京方面不可能無動於衷、毫無準備，近來所展現出的「經貿制裁」與「軍事制裁」雙箭齊發，或許就是一種警訊。一位資深兩岸事務評論家私下表示，「換位思考，以高唱『中國夢』號召人心的習近年會坐視台獨嗎？未來不必急於下結論。若綠三度執政，可逼北京早下徹底解決台灣問題決心，兩岸加快統一時程，豈不好事一椿？」郭台銘正式「入局」，對兩岸關係是利大於弊還是弊大於利，我們只能抱持着辯證的認識繼續看下去。