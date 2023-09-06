八方雲集鍋貼遭投訴｢有蛆蠕動｣　集團：烹煮溫度逾140度，不可能

「八方雲集」位於台北市的一家分店遭網友投訴，用外送平台叫鍋貼，餐盒蓋子及鍋貼竟出現好幾隻小蟲，疑似為蛆。針對此事件，八方雲集周三（6日）回應稱，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。



綜合台媒報道，一名女網友控訴，自己的姊姊在8月30日用外送平台叫了八方雲集，但打開吃了幾顆鍋貼後發現，餐盒蓋子有東西在動，疑似是數條小蛆，連鍋貼上也有好幾隻，於是將食物錄影。

事後網友向八方雲集外送客服反映，當天晚上八方雲集代表帶了水果禮盒及2千元台幣紅包上門道歉。但是當談到責任釐清跟賠償時，代表人員則說無法作主。

網友稱，沒想到該門市店長說，以前就算遇過有蛆，頂多一兩隻，沒看過有她們錄影的那樣十幾二十隻在爬的，真的太誇張。八方雲集督導也說，「畢竟透過外送平台，也不一定責任都在我們」。隔天八方雲集竟打電話來，認為疑點重重請他們去調解。

網友質疑八方雲集拖時間毀滅證據

該網友在9月1日打去台北衛生局申訴，衛生局人員當時詢問：「是否已超過24小時？他們是不是叫你們東西先保留」，網友回答是，衛生局人員表示：「他們就是要讓你超過24小時」。網友這才意會到，店家說不定是為了爭取時間，「他們有時間去整理店裏的環境，甚至湮滅蟲的來源的證據？抑或是超過24小時就很難驗出活蟲？」這讓她相當不滿。

台北衛生局則回應稱，民眾如遇有餐飲衛生疑慮且有相關事證向衛生局陳情，會派員至現場稽查包含環境、設備、人員、器具及食材衛生。以本案為例，稽查重點會在製作環境病媒防治、病媒消毒狀況，以及外包裝保存環境條件，如查有衛生缺失會要求限期改善，期屆則無預警複查，如複查不合格，可裁處6萬至2億元新台幣罰鍰。

八方雲集爆出食物安全風波。（《聯合報》）

八方雲集：煎台烹煮溫度超過攝氏140度

對於網友投訴鍋貼有蛆，八方雲集表示，集團對食品衛生及安全層層嚴格把關，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。針對此外送個案，由於運送過程、消費者實際用餐時間、以及現場環境並未通盤了解，不便多作評論；該店當日並無其他顧客有反映問題，過往亦未發生過類似狀況。

八方雲集也表示，事發當日晚間接獲顧客反映後，客服人員於第一時間關心消費者身體狀況，隔日並由客服主管偕同加盟店長親自前往探視慰問。