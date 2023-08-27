男童遭10厘米活蟲「寄生啃腦」13年致殘　這3種日常壞習慣快改掉

安徽省一名男子，自小便常出現頭痛、單側手腳麻木的症狀，檢查後果然在他腦中發現一條活寄生蟲。無奈因寄生部位太過深層，輕易動刀恐造成無法挽回的後果，醫生只好「暫時放著」。



然而這一放便是13年，其間家人帶著他四處就醫，寄生蟲也在腦內四處遊走，不幸造成他二級殘疾。

直到最近，男子輾轉到廣州接受檢查，醫生發現寄生蟲已爬到相對淺層的區域，立即為他動手術取出。

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據《陝視新聞》報道，現年24歲的小張（化名），11歲時便被檢查出腦部長了一條寄生蟲，經檢查後確診為「裂頭蚴」，此後，他也常出現頭痛、右側手腳麻木的症狀。

隨後13年間，家人帶著他到處求醫，卻因寄生部位太深層，沒有醫生敢動刀，長期下來，寄生蟲不斷在他腦內吸取養分長大，造成大腦不可逆的損傷，以致小張的語言能力下降，被鑑定為二級殘疾。

直到最近，小張輾轉到廣州求診，醫生檢查後發現，寄生蟲已游走到大腦相對淺層的區域，立即為他安排手術，並在7個小時後，取出一條10公分的活蟲，手術相當成功，小張也在術後隔天下床走路。

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裂頭蚴學名為曼氏裂頭絛蟲，一般寄生在貓、狗的腸道中，之所以進入人體，通常與患者的不良生活習慣有關，例如愛喝生水吃生肉、砧板沒有生熟分開，或到不乾淨的水域玩耍。

醫生指出，一般裂頭蚴寄生人體後，不會有明顯症狀，頂多造成腹痛、噁心，但其嚴重性，仍會根據寄生蟲移行和寄居的部位不同而異。

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