張亮麻辣燙羊肉捲檢出含豬鴨　網民：不用震驚，哪有那麼多真羊肉

撰文：林芷瑩
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內地知名食店張亮麻辣燙被指「掛羊頭賣狗肉」，店舖宣傳出售100%的真羊肉，但有消費者將「羊肉」送檢後，竟檢出含有豬肉和鴨肉。

消費者介紹，在張亮麻辣燙以18元/盒的價格購買3盒羊肉捲（約1斤）。據悉，假羊肉入貨價約18元/斤，真羊肉入貨價約28至38元/斤。他懷疑並非純羊肉，且他在張亮麻辣燙購買約1斤的羊肉捲，竟要價54元，質疑「假羊肉竟然賣的比真羊肉還貴」。

店員表示，該產品是廠家統一配送，是純羊肉並承諾如假包換。隨後，消費者將羊肉捲送檢，結果檢測出含有豬肉和鴨肉。

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8月4日，張亮麻辣燙發表聲明稱，涉事門店位於河北省廊坊三河市，事發後總部已成立內部調查小組趕往門店調查。經查證，消費者送檢的羊肉捲並非總部統一配送的產品，涉事門店存在私自採購的行為。

聲明指出，涉事門店已向當地市場監管部門提供銷售方相關票據，等待查驗結果。品牌總部將依據合同及管理細則規定對門店予以處理，並將啟動對全國門店的巡檢工作。

網民睇法：

外面所有的肉捲都是合成肉的，沒有例外。想吃羊肉只能自己買羊肉自己切。

肉捲基本都是合成的，我現在都是自己買肉做成捲

純羊肉三十多一斤，當純羊肉能賺錢嗎，他那裏面所有的東西成本都非常低。

要是真都是純羊肉哪還有那麼多羊活著了？

說實話，職業打假可以有效彌補市場監管的不力

這很正常啊，不用震驚，哪有那麼多真羊肉

外面還有真的羊肉捲嗎？

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