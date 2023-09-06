英國研究又來了！全球「外貌滿意度」歐洲小國奪冠　台灣高居第2

英國安格里亞魯斯金大學（ARU Cambridge）近日在學術期刊《身體意象》（Body Image）發表一份新研究報告，指出對「自我身體形象」滿意度越高的人，心理健康程度也越高。報告同時釋出「身體滿意度」全球調查結果，由歐洲國家馬耳他奪冠，台灣與韓國分佔第二與第五位，亞洲國家與地區佔了前十名中的6位。



安格里亞魯斯金大學透過官網發表該校社會心理學教授斯瓦米（Viren Swami）主導的這份研究，結果顯示對自身身體形象擁有更積極、更正面的態度，與高度心理健康和生活滿意度密切相關。團隊認為，單身人士和生活在非都市地區的人，對自我身體的欣賞程度更高。

Neflix新劇《假面女郎》由漫畫改編，推出後爆火，劇情描述重新建立外貌之後的主角沒有因此檢視自己的內心，所以始終不滿足，如同現今社會的複製人軍團一樣，只是追求虛無的美。（《假面女郎》截圖）

學術期刊《身體意象》表示，該研究針對全球65個國家與地區共約5.7萬人進行調查，參與者涵蓋40種語言、各年齡層、不同性別認同族群，依據一系列問題的同意程度給分，包括「我尊重我的身體」、「我欣賞我身體與他人的不同和獨特特徵」，號稱有史以來規模最大的身體意象研究。

調查顯示，公民對自己身體滿意度排名前十的國家與地區，依序分別為馬耳他、台灣、孟加拉、哈薩克、韓國、菲律賓、埃及、伊拉克、波蘭、南非；倒數十名依序為澳洲、印度、英國、愛爾蘭、烏克蘭、德國、美國、中國、法國和巴西。