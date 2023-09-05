《假面女郎》爆紅令容貌焦慮症再惹關注　醫生揭有這些徵狀要留神

Netflix韓劇《假面女郎》訴說一名女子從小熱愛跳舞，但長大後外貌不佳，極度沒有自信，但仍熱愛跳舞，最後在網路平台戴起面具熱舞，成為熱門直播主。網路發達，「容貌焦慮症」案例也增加，台灣精神科醫生表示，社交平台普及，相較過去，許多人更在意外表及表現，並在FB、IG追求按讚數，一旦不如預期，就引起焦慮、抑慮等。



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台灣精神科醫生楊聰財說，容貌焦慮症又稱為醜陋恐懼症（身體臆形症，Body dysmorphic disorder）是種精神障礙，主要特徵是對外貌感到極度不滿和焦慮，致病原因為多重因素，包括生物學、心理、文化、家庭等。常見症狀有長期對自己外貌極度不滿意，過度關注外貌缺陷，且自我評價、自信較低，而出現社交回避，陷入重度焦慮和沮喪。

「愛美是人的天性，但修圖、美肌等軟體流行，在許多社交平台上照片，常讓人自嘆不如。」楊聰財說，不只是看圖的人深陷焦慮，發圖的人也陷入「按讚症候群」的困擾中，隨時看著照片的按讚數、瀏覽人數，只要按讚數不多，也是充滿焦慮與不安。

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楊聰財曾收治一名30歲女性，對自己的鼻子太大、不夠美觀，感到不滿意，影響社交生活和自尊心，並接受多名醫生的整形手術，卻愈來愈不滿意，出現憤怒、焦慮、抑鬱、睡眠障礙等，甚至控告醫生醫療過程不當，而被媽媽帶來就診，確診為容貌焦慮症。

經心理諮商、藥物治療，並請病人學習化妝術，讓容貌優點極大化、缺點極小化，更符合自己想像，經過一年治療，女子憤怒、焦慮、抑鬱等心理問題已獲得改善，現在為定期追蹤即可。

另門診收治一名中學生，因不想讓別人看見她的臉，始終戴著口罩，只有吃飯的時候才脫下，家長覺得有異戴著孩子來諮商，才發現個案對自己的外表不滿意，不想讓別人看到她的臉，目前仍透過諮商、心理建設輔導個案。

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青少年也受到社交平台影響甚深。馬偕醫院協談中心諮商心理師羅惠群說，多年前美國曾進行IG使用調查時，即發現瀏覽IG是造成青少女自殺率升高的原因之一，因為平台上都是享受美食、旅遊，或是名牌衣服、包包等精彩的照片，在在影響年輕人的審美觀，如紙片人立久不衰，就是受到社群媒體的推波助瀾，但青少年來說，可能好想成為這樣的人，但無法達到時就會增加自殺風險。

台灣抑鬱症防治協會常務理事張家銘說，社交平台發達，現在青少年相較過去更加在意自己的外表及表現，但家長應教導孩子網路世界是來得快、去的快，充滿不確定，應學習多與同學透過人與人的接觸、互動，保持心情穩定。

羅惠群呼籲家長應多和年輕人對話，理解青少年的心理，當青少年不被聆聽、理解，就會增加自殺風險，若能透過心理諮商，讓青少年抒發課業、家庭壓力，維持內心平衡、心理健康，而這是不同於家長、學校老師的心理師優勢所在。

求助網站和熱線：

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】