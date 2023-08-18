23歲美國網紅為做金卡戴珊 整容隆胸隆鼻 追逐美反得容貌焦慮

【整容/容貌焦慮】大家常戲言當女生相當困難，既要減重，又要護膚美容、護髮，除了美容產品外，更有不少女生會轉戰醫美療程，希望以最快速的時間去留住青春。不過，在我們拼命改善、精進自己的同時，推動我們行為的是自己本意還是被世俗潛而默化呢？



相信這股一直要求精進自己的無形壓力，女生們對此都有所共鳴吧，而這股無形壓力不單我們這些平常人感受到，連坐擁不少粉絲的網紅都深受困擾。

在我們拼命改善、精進自己的同時，推動我們行為的是自己本意還是被世俗潛而默化呢？（《整容天后》劇照）

一夕爆紅成網紅 流量成就人生頂峰

23歲來自北美的Alyssa McKay，在每個社交媒體平台上都斬獲不少粉絲：TikTok上擁有逾10萬粉絲、YouTube以及 Snapchat 的粉絲追隨逾過萬人次、Instagram上亦有超過78萬粉絲。Alyssa McKay 的爆紅是源自她自創的劇情視頻，她在2018年開始上載影片，她為自己的人設定位作刻薄富家女，高傲地批評各大奢侈品牌設計以及分享時尚美妝穿搭。不單靠新穎的影片題材，她亦相當頻繁更新TikTok、YouTube、Snapchat，甚至在一天內更新過百條短影片，在努力下，她成功一夕爆紅，更有經紀人青睞，靠自己的能力，成功當上了全職網紅。

一夕爆紅成網紅 人設定位作刻薄富家女（IG@alyssamckayyy）

為著名利選擇醫美手術 反加劇容貌焦慮

隨著Alyssa McKay 的爆紅，名聲大噪下，更令她獲得出演《狂野女孩》配角的機會，曾經夕夕無名的小卒轉眼成為當紅名模GiGi 身邊人。追逐夢想本是美事，也許在眾星拱月當中，為了達到心中更完美的結果，她更細膩地挑剔自己，愈發感覺自己的外形不夠完美。

Alyssa McKay 爆紅後名聲大噪（IG@alyssamckayyy）

在不斷自我質疑下，Alyssa McKay 決定先解決多年來一直不滿意的左眼瞼，她公開自己的整容經歷，告訴大家她從小就對自己的眼皮、眉毛參差不齊相當不滿，不過多年來不少外科醫生都拒絕進行眼部手術，經過一番苦覓後，她才如願以償完成了內窺鏡提眉和上眼臉整形。

為著名利選擇醫美手術 反加劇容貌焦慮（IG@alyssamckayyy）

改善了多年的不滿足感後，Alyssa McKay 仍是十分不安，認為自己很容易被取替，在家人的說服下，她決心以當紅名星Kim Kardashian作參考，步上隆胸、抽脂之路。但這個舉動令她只能繼續進行變美，那怕自己本來對其他部位都相當滿意，為了迎合整個外型風格，只能接連嘗試了多項整容手術：隆鼻、唇部填充和面頰填充等。

Alyssa McKay整形前後（IG@alyssamckayyy）

世俗「美」還是活出真我？

在無止境的追逐下，Alyssa McKay 並沒有得到滿足，反而無比厭惡自己，特別是手術後的一年半，她曾在採訪中坦言自己的容貌焦慮。

胸部令我感到不舒服，它們看起來很假、很巨大 Alyssa McKay

Alyssa McKay 深深感受到束縛後，她並沒有再次進行手術取出假體，她反而選擇堅持，在艱難地與自己及自己的新身體和解後，重拾自信。

艱難地與自己及自己的新身體和解（IG@theroyalsofmalibu）

隨著自媒體日漸發達，在社交媒體平台上很容易就會接觸到KOL、藝人名星的消息，在資訊如此發達的年代，每個人都相當透明，上至今天打卡吃掉的食物，下至默默關注的帖文，身材管理、外觀形象等議題亦變得相當重要，好像做漏些許就會換得萬惡不赦的下場。在追逐「美」的過程當中，你又有否迷失掉呢？其實在包容與學會欣賞自己的不一樣間，更能夠產生代表自我、獨特的美。