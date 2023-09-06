太魯閣號出軌事故49人遇難　時隔2年車廂仍有骨骸遺物引社會譁然

2021年4月2日，台鐵太魯閣號408車次出軌事故釀成49死逾200人傷。

有遇難者家屬近日登上車廂了解「善後情況」時，在第8節車廂發現仍有罹難者骨骸。當局重新搜索後，在現場發現56件遺留物，並有疑似人體骨骸1件、牙齒1顆等，引發社會譁然。



8月31日，台灣交通部邀請日本鐵道安全專家到台鐵富岡基地，了解太魯閣號事故後的改善措施，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君卻在第8節車廂中發現罹難者頭蓋骨。

9月1日，桃園地檢署及鐵路警察局鑑識人員於台鐵富岡基地勘驗第7、8節車廂，共找出18片疑似人體骨骸及牙齒2顆，在第1至6節車廂發現疑似人類骨骼碎片1片及牙齒1顆，已送到法務部法醫研究所進行DNA鑑定。另車廂內還有非車廂物品共150件，交由台鐵局造冊後由家屬認領。

「太魯閣的眼淚」表示，台鐵未善盡檢查固然有錯，但調查的花蓮地檢署、運安會，都要負很大責任。

「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀在Facebook發文表示，當年檢調人員調查完畢後，花蓮地檢署偵結將出事列車發還給台鐵，由台鐵作後續保存工作，當時檢調人員為何沒發現現場有遺留遺骸與遺物；且事故車廂屬於案發現場，車廂內遺物、遺骸都是廣泛的「證物」，為何花蓮地檢署沒盡到保持「證物」完整的責任，也沒有完整蒐證，就簽結發還給台鐵。

陳孟秀認為，即使檢調認為台鐵有責任進行後續車廂內部搜查及清潔，也應該由「專業」的鑑識人員、檢調指揮台鐵進行，「這件事不光光是台鐵單方面的責任，花蓮地檢署、運安會兩方的責任恐怕比台鐵更加重大」。

▼重溫太魯閣號事故現場照▼