郭台銘公布女藝人賴佩霞為副手　為《人選之人》總統｜台灣大選

鴻海創辦人郭台銘早前宣布獨立參選台灣總統，今日（14日）早上宣布副手人選為60歲台灣女歌手與女藝人賴佩霞。



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現年60歲的賴佩霞出道近40年，女兒是女星謝沛恩，賴佩霞也是女星隋棠的奶奶。賴佩霞以歌手身分踏入演藝圈，近年則在戲劇圈發展亮眼，更在Netflix影視劇《人選之人—造浪者》中飾演公正黨主席暨總統候選人「林月真」，最終在劇中成功當選總統。

賴佩霞擁有台灣暨南大學法學博士學位，為陽明交通大學兼任教授，無政黨背景，除了演藝事業外，還兼任心理諮詢師、企業培訓師等工作。

賴佩霞在Netflix影視劇《人選之人—造浪者》中飾演公正黨主席暨總統候選人「林月真」。（Netflix）

「柬埔寨事件是每一個做父母的惡夢」

賴佩霞在致辭時引述一位瑞士銀行的高階主管稱，台灣其實很有錢，只是都把錢放在外地，主要是因為兩岸不穩定的局勢，讓他們不願意冒險。賴佩霞稱，這叫那些不懂金融操作的年輕人何去何從？那些不想作高風險投資，只想過穩定生活的年輕人，如何提升自我價值？沒有一個穩定的經濟環境，要他們如何想像未來？如何規劃人生？

賴佩霞希望這些外地的錢可以回流，只有經濟穩定，年輕人才敢去想像自己成家立業、結婚生子。賴佩霞又提及近年的柬埔寨詐騙事件，指那絕對是每一個做父母的惡夢，「因為經濟環境不佳，我們無能為力把孩子留在身邊，只能眼睜睜的看自己的骨肉在外受欺侮」。

台灣女歌手與女藝人賴佩霞。（影片截圖）

冀吸引台商根留台灣

賴佩霞稱，台灣政府除了擬定振興經濟計畫，還要有徹底執行的能力，在需要的時候，更要大膽改變、不退縮。她希望郭台銘能吸引台商回來投資，根留台灣，幫助年輕人立足台灣，放眼天下。

賴佩霞又表示，她的專長是溝通、協調。接下來她首先要做的是跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全台民眾溝通。身為副手，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願。

郭參加初選敗陣後獨立參選

依台灣中選會規定，獨立參選總統者須在13日至17日之間到中選會領表登記，與副手一同申請為總統、副總統選舉被連署人。中選會日前說明，本次連署人數門檻為28萬9667人，自9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。

郭台銘早前參加國民黨總統初選，但未獲提名，國民黨最終在5月中旬徵召新北市市長侯友宜參選。郭台銘在上月正式向外界宣布，將進行連署，獨立參選台灣總統。

對於郭台銘獨立參選，國民黨曾表示極度遺憾，仍盼郭台銘信守當初「會盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，共同歸隊支持國民黨總統參選人侯友宜。