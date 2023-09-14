《人選之人》第二季？郭台銘副手賴佩霞經歷一次看

鴻海創辦人郭台銘今（14）天公布副手為資深藝人賴佩霞，出乎外界事前所料。睽違螢光目前的賴佩霞近年因出演《人選之人－造浪者》飾演政治人物林月真一角再度映入觀眾眼簾，其過往資歷與經歷也引發台灣輿論關注。



1963年6月8日出生的賴佩霞現年60歲，有多種身分，是歌手，現為雜誌發行人、作家、心靈講師。

賴佩霞雖為政治素人，但其攻讀台灣暨南國際大學國際關係學院博士班，並於2020年6月取得台灣暨南國際大學法學博士。

根據公開資料，賴佩霞父親為美國軍人，在越戰期間派駐台灣。其母親在一名美國將軍家中擔任保母，認識其父，兩人未婚生子，生下賴佩霞。父親隨後被派往越南，在越南才知道賴佩霞出生。越戰結束後，其父回到美國，其母獨力撫養她長大。

賴佩霞畢業於台灣復興高級商工職業學校，於16歲開始在餐廳自彈自唱表演，18歲正式成為歌手出道，進入演藝界。1984年，發行首張專輯唱片。1989年，隨更生團契入監輔導。1989年，接受心理治療及專業諮商訓練。1990年，研習身心靈教育。2010年，翻譯作品《失落的幸福經典：影響千萬人的生命法則》出版。

2011年，成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人。2012年，出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》。至2023年間，也曾陸續參與多部電視電影的戲劇演出，其中，尤以《人選之人-造浪者》收視的火爆，再度被觀眾熟知。