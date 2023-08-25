蓮塘口岸｜通關半年無改進　旅客呻：巴士等好耐，冇八達通增值點

自從2月份深港兩地全面開放邊境關口以來，無論是港人北上還是內地旅遊團南下，兩地之間的跨城交流與消費熱潮不斷。其中，蓮塘口岸作為兩地東部貨運和旅客通關的主要樞紐，過境人數迅速攀升。

根據蓮塘邊檢站的流量監測數據，在8月20日，蓮塘口岸再次創下單日6.2萬人次的出入境人數，已經是第7次突破歷史紀錄。

雖然蓮塘口岸在開通半年多的時間裡成功承接了大量的人流，但近來，有往來兩地的旅客向《香港01》反映，香園圍/蓮塘口岸的交通線路和配套設施方面還存在不足。他們期待能夠盡快改善交通及配套服務，延長關口開放時間，以更好地滿足不斷增長的人流需求。



據監測，蓮塘口岸入境高峰時段集中在9時30分至12時30分，出境高峰時段集中在8時30分至11時30及18時30分至21時30分兩個時段，每小時雙向峰值最高超6300人次。

目前，蓮塘口岸已是大量南下旅行團的集合、通關地。（香港01記者攝）

港人批深圳出境大堂自助閘口少「浪費資源」

8月23日下午5時30分，《香港01》記者探訪蓮塘口岸時發現，深圳出境大廳內的過關人數約為百人左右，需要在自助檢查閘口「打蛇餅」排隊。排隊時，幾位過關的港人旅客表示，人多排隊，但只有少數閘口開放，完全是「浪費資源」。

記者觀察到，深圳一側共有21個自助閘口，但當時僅有5個機位和2個人工檢查窗口開放。旅客在排隊過關時需花費約5至10分鐘。相反地，香港的入境大廳內，14個自助閘口全部開放，另外還有3個人工檢查窗口，旅客無需排隊等候，可即到即過。

蓮塘口岸（蘇煒然 攝）

巴士線路待加強 一班車最長等待半個鐘

除了自助閘口不足的問題外，就在香園圍口岸巴士站的B8等候區，一位家住大埔的香港市民表示，有時他會從蓮塘口岸往返兩地。他提到，「而家有車直接到大埔，方便好多咯，但喺就要等好耐。以前B8得禮拜六日有車，而家暑假就平日都有，但唔知之後會點。」不過，他猜測道：「我估都喺因為啱啱開通，可能而家都唔知道，所以有時會比較疏。」

記者觀察發現，目前香園圍口岸提供的巴士服務包括到上水的59S小巴，到粉嶺和上水的B7，到大埔、沙田以及大圍的B8，及到元朗的B9。儘管小巴只有一條路線，但車次較多，等待時間相對較短，且到達上水火車站只需15分鐘。而B7的等候時間約為10至15分鐘左右，B8則要20分鐘至半小時才有一班。

正在等待車輛的內地旅客關小姐向記者表示，過去她一直認為香港的交通非常便利，但在這裏第一次經歷了，在香港也可能需要等待半天車子不來的麻煩情況。「你現在從這裏過關的人愈來愈多，你要改進嘛，每次都排那麼長的隊，等好久才來一輛車，夏天這裏熱死了。」

口岸無八達通增值設施 10點關閉後只能過羅湖關

關小姐提到，她以前習慣使用八達通。但在蓮塘口岸過關時，她發現沒有地方可以增值，這讓她感到很尷尬，不得不找工作人員換零錢，然後才能坐上車。她曾觀察到幾位內地遊客無處將大額紙幣換成零錢，只能向司機解釋後，他們一起投入一張大額紙幣。

目前，在香園圍口岸巴士站只有一部銀行ATM機，除此之外並無其他取錢或增值設施。小巴工作人員介紹說：「呢度冇增值啊，要去到上水，支付寶都得嘅」。

對關於香園圍/蓮塘口岸需要改進的地方，關小姐表示希望能夠盡快延長關口的開放時間。「明明這裏（蓮塘口岸）離我家很近的，但稍微晚一點又要跑到羅湖那邊去，時間就緊張很多。」現場也有港人與關小姐有同樣看法，「其實蓮塘呢邊同皇崗一樣，都係有24小時通關嘅條件，如果時間再長啲就更好。」

據悉，保安局副局長卓孝業此前表示，因多個口岸人流增加，深港兩地正積極研究簡化通關措施，包括延長口岸服務時間。香園圍/蓮塘口岸會將是首個延長服務時間的口岸，服務時間會由現時的早上7點至晚上10時，延長至早上6時30分至晚上11點。