郭台銘賴佩霞完成登記連署　明啟動連署需近29萬人支持｜台灣大選

鴻海創辦人郭台銘早前宣布獨立參選台灣總統，其後公布副手人選為女歌手與女藝人賴佩霞。郭台銘今日（17日）上午與賴佩霞前往中選會登記成為2024年台灣正副總統選舉被連署人，明日（18日）起啟動連署。



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郭台銘表示，這是一個令人興奮的日子，他和賴佩霞邁出台灣政治新方向、新氣象的第一步，承諾會竭盡全力實現和平、繁榮、清廉的政府。

郭台銘競辦發言人黃士修表示，只要今天國民黨、民眾黨都同意共同推出一組最強候選人，郭台銘就會直接拿著兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件。

黃士修又指，賴佩霞是一枚非常好的活棋，相比台面上其餘政治人物毫不遜色，但如果郭台銘能夠成功整合在野，賴佩霞隨時願意功成身退、成全大局。

台媒《聯合報》報道指，台灣由1996年開始民選總統至今，曾有33組人選希望透過連署成為正副總統參選人，僅有5組成功通過連署門檻。根據台總統副總統選舉罷免法，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數1.5%，郭賴二人必須在11月2日前彙集到28萬9667份連署書，經審核通過，才能進入下階段的總統、副總統參選人登記。