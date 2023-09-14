郭台銘成了恐怖份子？美國開出介入台灣大選第一槍

在台灣大選倒數已不足四個月之際，美國一智庫粗暴針對特定台灣總統候選人發表「攸關美國利益」之言，一則介選言論登堂入室，二則暴露美國本位回應台灣問題，從來以搏利益最大為初衷，視他國和平如敝屣心跡。當「美霸」秩序下的世界從來如此，又台灣朝野陣營多將今次大選定調「戰爭與和平」的終極選擇，台灣戮求的到底是自身的安全無虞，還是代位的美國利益，猶當深思。



郭台銘成全了誰的危險？

總部設在華盛頓的智庫戰爭研究所（ISW）日前發表「中國—台灣週報」（China-Taiwan Weekly Update），分析鴻海創辦人郭台銘參選對台灣選舉可能帶來的影響，並介紹台面上四位參選人在兩岸關係及台美關係的主要政見，以及北京可能用來槓桿施壓每一位候選人的做法。然而，這份智庫文件引發爭議的焦點在於，堂而皇之點名郭台銘如果在台灣總統選舉中勝出，對美國利益來說將是最危險的結果。

然而，為何是郭台銘？郭台銘主張了什麼預告美國利益迎來危險？甚至危險到美國智庫不惜以他為標把開出介入台灣大選的第一槍？這些問題其實都不脫離美國向來的霸權心態，以及歷來視台灣必要政治依從華府利益的慣性使然，只是隨著中美全方面鬥爭白熱化，美國霸權要求利益隊伍不得遠離的這廂要求愈加赤裸與無須掩蓋。

細數該智庫敘述給出的郭台銘「危險證據」，諸如提及他在8月25日發表「金門和平倡議」，內容包含一系列以新的民間計劃來推動跨海峽和平，如他將提供2000萬美元的個人資金資助相關項目，並設立兩岸和平協商辦公室，以及一個與推動這些工作有關的智庫。智庫同時也提到郭台銘五月宣布的「金門和平宣言」，述明若郭台銘當選，將在「一中各表」原則基礎，與北京重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點等情事。

縱且不論郭台銘主張本身的現實性，但在兩岸關係緊張，台灣朝野主要三政黨輸出的兩岸關係見地多是空手套白狼之時，郭台銘哪怕大話至此，也至少是台灣四位主要總統參選人中，最積極倡議與北京進行談判以求和平的一位。然而，倡議與北京談判的指向，聽在美國人耳裡，卻無疑與狼共舞，故能驟下定論，直言「從美國利益的角度來看，郭台銘的勝選是最危險的結果。這是因為郭台銘提出了與中華人民共和國談判，但卻可能損害中華民國主權的最具體步驟。」

美媒《華盛頓郵報》7月17日刊出鴻海創辦人郭台銘（圖）投書，文中主張台灣需在「一中」框架基礎上，直接與中國大陸談判。圖為5月13日郭台銘在金門發表「和平宣言」。（郭台銘辦公室提供）

值得注意的是，該智庫也不忘並列國民黨籍參選人侯友宜立場，指其雖同樣希望與北京建立溝通並降低台海緊張，但表態「與中華人民共和國的民主協商不切實際」，反面定義郭台銘提議的談判，「可能提供一個渠道，將中華民國的主權交付給中華人民共和國」，此舉則有損美國利益，直接把對候選人的偏好以負面表列進行排序。

美國利益與台海和平，誰大於誰？

事實上，將台灣問題與美國利益掛勾並非新鮮事，各界也從來不需要懷疑美國政治影響力對台灣的滲透。只不過今次美國學研機構以粗暴點名的方式介入台灣大選，並直接表明對參選人的偏好，相對罕見。首先，相較過往在美國官學界的口中，大多還以冠冕堂皇的確保台海和平符合美國利益通告之，如今卻直陳中華民國主權歸屬問題攸關美國利益，直接涉入兩岸關係安排，則具有一定向標意味。

美國民主黨籍眾議員帕帕斯（Chris Pappas）和共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）2023年7月28日聯合提出眾院版的「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）。（美國國會眾議院網頁截圖）

固然來自美國官學界經常言說確保台海和平符合美國利益，傳到台灣輿論耳裡聽了心安，但其背後的潛台詞實是美國利益基於既有秩序延續使然，戰爭行為若殃及既有秩序，自然不為美國接受，但倘若有限度、或受控於美國的軍事衝突，其結果又有利美國霸權既有秩序的維持呢？這一點假設是恐怕是鎮日預期美軍來援、喊話矽盾護台的台灣所未曾想過的，惟一股腦將台海和平即符合美國利益做等價思考，台灣並未真正了解什麼才是美國利益的行動初衷。

其次，今次郭台銘被點名捉刀，實則也非台灣政客慘遭美國辣手的首次，只不過方式粗暴了些，如此罷了。回顧美台灣關係過往，從來都不需要懷疑美國政治影響力對台灣的滲透，相對於台灣社會戒慎恐懼的中國滲透，台灣官民對美國滲透長年來指手畫腳並不以為意，朝野歷屆有志角逐大位者，必將遠行赴美趕考，以獲得美方信任作為外援，也早已是司空見慣。如見陳水扁遭小布什政府視為「麻煩製造者」，蔡英文2012年首度挑戰大選、端出「台灣共識」不受美方待見等，都是負面的經典案例。而正面的案例也可見於如今蔡英文政府所標榜的「美台關係零意外」，相當程度獲得美方信任，便以另一向度的表現來張揚所謂的美國滲透。

李登輝和陳水扁都曾不約而同地被美國視為「麻煩製造者」（資料照片）

總的來說，台灣大選在可預見的未來，美國在台的影響力將得到持續彰顯，今次點名郭台銘並非走火，只是本屆第一槍，當國際地緣政治帶給區域內的張力愈發，必然促使更多的美國意見檯面化，基於戰略理性也好，統稱美國利益至上也罷，台灣朝野政黨與社會輕視美國意見滲透、左右表達，其結果只會軟土深掘，總統參選人再多的赴美面試所考驗的，盡是台灣自身承受力的每況愈下——無改的是美國利益從來優先於台海和平的美霸思維，但台灣朝野卻競相以台海和平作為爭取美國霸權保護的立命符，縱使台灣討論熱烈的和平可以成全美國利益，但當台灣內部有聲音論起與北京建立良性的政治談判，哪怕還只是停留在倡議階段，便足以逆鱗美國利益，可見美國利益並不具備為台灣未來發展活路的可能。

毫無疑問，美國要的獲利唯有當下收割，台灣卻能為其殺雞取卵，甚至將美國霸權秩序下的「大我」利益視作「小我」生存的盼頭。這一系列操作，靈活的是華府，從來都不在被動的台北，今天是獨立參選的郭台銘遭遇祭旗，「今日郭台銘，明日候選人又何其多？」誰能言說未來美方介選的行徑不會越演越烈、吃相更加張狂？而這胃口在本質上，是台灣朝野長年心甘情願餵養出來的，便休怪他人了。