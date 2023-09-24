屏東工廠爆炸｜倖存消防隊長病榻痛哭自責：整個小隊只有我活下來

台灣屏東科技產業園區製作高爾夫球的明揚國際科技公司，22日傍晚5點半發生爆炸起火，23日晚間火勢撲滅。目前累計4名消防人員及5名員工共9人死亡、98人輕重傷；消防人員仍全力尋找一名失蹤員工。



屏東消防局第二分隊小隊長陳文川事發時第一時間帶隊趕往現場進行施救，陷入火海受傷昏迷，昨日（23）下午甦醒後嚎啕大哭，自責稱「整個小隊只有我活下來！」。



+ 3

綜合台媒報道，事發時第一時間衝入火場的屏東消防局第二分隊消防隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施寶翔殉職。小隊長陳文川在帶隊救援過程中，巨大火勢造成手部、臉部燒燙傷，陷入昏迷送往醫院，昨日下午清醒。

屏東縣政府轉述陳文川的話稱，22日下午5時55分抵達明揚廠房現場時，廠商提供「物質安全資料表」給消防隊員，確認需用乾粉滅火，但陳文川等消防隊員確認為化學物質洩漏，開始著裝進入搶救。

屏東明揚國際科技公司發生爆炸引起大火，其中屏東第二分隊消防員在第一時間趕抵救援，有3台消防車遭殃，其中一輛整輛被炸爛。（《聯合報》）

陳文川稱，消防隊員下午5時59分持滅火器進入，發現火勢及煙霧瀰漫，帶隊指揮官下令立刻撤退，但撤退途中瞬間發生爆炸，當時水線及滅火器等裝備還未使用，狀況突發兇猛。

台衛福部次長王必勝昨日探視陳文川，王必勝透露，陳文川清醒後難過的嚎啕大哭，心中深感自責，哀戚道「整個小隊只有我活下來」。王必勝表示，「我心中一酸，差點掉下眼淚。那種一起出生入死的感情，那種慟，我們只能想像，無法體會。」