屏東工廠爆炸｜為減輕爸爸負擔棄大學當消防　38歲孝子生日隔天亡

台灣屏東科技產業園區製作高爾夫球的明揚國際科技公司，22日傍晚5點半發生爆炸起火，23日晚間火勢撲滅。事故累計4名消防人員及6名員工共10人死亡、98人輕重傷。



據台媒報道，其中一名殉職的消防員為38歲的鍾吉垣，已經結婚，育有1女，在21日才剛過完生日，沒想到隔天出勤救火，就命喪火窟。



綜合台媒報道，事發時第一時間衝入火場的屏東消防局第二分隊消防隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施寶翔殉職。

鍾吉垣一進去火場時就發生爆炸，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，直到23日凌晨1點多才被同袍發現遺體。由於屍身遭火噬碳化嚴重，僅剩下骨頭，後續只能透過DNA比對身分。

報道指，鍾吉垣在高中時成績優秀，卻因父親心肌梗塞、身體不好，剛好舅父也是消防員，他為了想減輕爸爸的負擔，放棄就讀大學，報考專科學校，改去當消防員。

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鍾吉垣畢業後分發到台中，除了第一年外，幾乎每年考績都是甲等，表現優異。他也因為想回南部照顧父親，才由台中請調到屏東。鍾吉垣的父親說，「這個小孩就是這麼好！」他在半夜接到噩耗，難過到睡不著覺，「講真的一句話，很心痛」。

蔡英文23日到靈堂慰問罹難消防員的家屬，鍾父向蔡英文說，他們（消防員）很盡職、勇敢往前衝；「消防員就像是在賣命」，一出勤，如果好好的就回家，不好的話，誰的生命就丟了，父母很痛、痛在心肝內，實在無法講出來。