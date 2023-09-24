屏東工廠爆炸｜最後失蹤者尋獲　家屬靠佛珠認出身分　共10死98傷

台灣屏東科技產業園區製作高爾夫球的明揚國際科技公司，22日傍晚5點半發生爆炸起火，23日晚間火勢撲滅。消防人員今天（24日）上午接連發現2具遺體，下午4時尋獲最後1名失蹤員工遺體。事故累計造成4名消防人員及6名員工共10人死亡、98人輕重傷。



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台媒《聯合報》等報道指，消防人員今天下午4時尋獲最後1名失蹤員工遺體，家屬靠男子手上佛珠辨認出身分，悲戚喊著「回家了！」。消防局搜救任務也告一段落。

屏東消防局表示，火警發生後，廠內百名員工緊急疏散，但仍有小部分職員來不及逃離，工廠內部結構遭爆炸破壞，且內部高溫一度逾千度，案發23日在1廠西側尋獲3名員工遺體；今天再於西側陸續尋獲3具遺體。今早尋獲的2具遺體都在2樓，2死者都屬同一辦公室，尋獲時遺體均嚴重碳化，後續將進行DNA採檢。

涉事的明揚與母公司明安等4位高層今天出席視訊記者會，向各界鞠躬致歉。（《聯合報》）

此外，涉事的明揚與母公司明安等4位高層今天出席視訊記者會，向各界鞠躬致歉，並表示將成立信託基金協助傷亡者與家屬，「身為在地企業，絕對負責到底」。

明揚總經理呂英誠表示，事發現場為存放原料化學品場所，因不明原因引起煙霧，採取滅火措施後仍無法撲滅，經消防局前往現場進行搶救，目前消防及勞工受傷人數逐一比對中，火災原因靜待消防及檢調等單位釐清中。