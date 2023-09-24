屏東工廠爆炸｜員工遺體掛鋼架花5小時移出　賴清德探視傷者

台灣屏東科技產業園區製作高爾夫球的明揚國際科技公司，9月22日傍晚爆炸起火。根據當局最新統計，這場爆炸事故傷造成9死、110傷、1失蹤，其中消防人員殉職4人，明揚國際員工5人死亡（1女4男）。



搜救持續第3天，當局早前表示，今日上午接連發現2具遺體，下午4時尋獲最後1名失聯員工遺體。其中在清晨6時許，消防員在廠房2樓鋼架上發現一具男性遺體，因救援難度高，搜救人員花了近5個小時才移出遺體。家屬認屍悲慟不已，難掩悲傷，在親友攙扶下隨車離開。

當局最新表示，上午尋獲的一具遺體因法醫判定為非人類骨骸，搜救行動持續進行中。

事故現場仍在進行殘火處理，不時冒出陣陣濃煙。屏東縣政府統計，截至今日上午9時，仍有40人住院、16人在加護病房治療中。

台灣的賴清德副總統今日先到屏東榮民總醫院探視傷者，全程並未對外發言，結束探視後就轉往衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院探視，最後到殯儀館致意，並慰問罹難者家屬。

屏東榮民總醫院院長吳東霖表示，賴清德探視了一名頭部外傷、顱內出血的員工，後者意識清楚，但因插着氣管無法說話。賴清德也探視了受傷的消防小隊長王廣華，其手部、臉部有燒燙傷，手部結疤怕會影響日後功能，希望傷者能早日康復。