台媒承認將KVD002無人機錯認為｢彩虹-4｣　環時評台軍偵查｢吹牛皮｣

據台灣《中時新聞網》報道，天津直博會上，解放軍展示了KVD002型中空長航時察打一體武裝無人機，猜測它可能從2022年起，就參與了繞台巡航軍演。



KVD002型無人機

報道指，KVD002主要用於對作戰地域進行長時間、大範圍偵察，並對重要區域和重點目標進行詳察。此外，它可根據空​​地協同計劃，對影響地面作戰行動的敵方防空系統、裝甲目標和堅固工事等進行精確打擊。同時它也能與直升機協同作戰，為直升機編隊提供偵察保障和護航。

報道介紹，KVD002還能為攻擊直升機進行目標照射引導，並為武裝直升機清除敵方地面火力威脅，也能獨立偵察要害目標，加以識別和打擊，執行發現就摧毀的任務。

報道指出，KVD002外形與「彩虹-4」無人機非常相似，可能是「彩虹-4」無人機的衍生型號。但解放軍和航太彩虹無人機公司都沒有公開說明，KVD002和「彩虹-4」無人機之間的關係。

《中時》指出，台灣國防部在不了解KVD002的情況下，自2022年9月以來，不時稱解放軍在繞台巡邏和軍演中，出動了「彩虹-4」察打無人機。但事實上，參與繞台行動的，有時還有解放軍的直-10攻擊直升機與KVD001察打無人機。

譬如5月時，台軍稱，解放軍出動了TB-001、BZK-005和「彩虹-4」無人機對於台島進行警巡。其中「彩虹-4」無人機越過所謂「台海中線」後，從台北部空域航經台東北、東部、東南、西南空域，再飛返大陸沿海。

台灣國防部偵查解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。

對於台媒此次「認錯」，內地官媒《環球時報》稱，證明台軍情報能力低下，無人機型號都未弄明白，卻在偵查解放軍軍機時常自吹「一切盡在掌握中」。並表示，台灣方面每日發布的「解放軍軍機在台灣週邊活動」的情況通報，具體可信度「備受質疑」，是正一步步被揭破的「牛皮」。