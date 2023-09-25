賴清德隱憂（三）：侯友宜與柯文哲不是整合　就是「只剩一個」

自2024總統選戰開跑以來，在野藍白整合便一直是重要話題。



第一波高峰是6月國民黨內亂開始後，因為侯友宜的支持度崩盤墊底，柯文哲則持續上揚、甚至一度超越賴清德，導致國民黨出現了「藍白合」呼聲，並有部分聲音暗示應該「禮讓柯文哲」，例如立委羅智強提議的「政黨輪替大聯盟」，便被解讀是要「棄侯保柯」，儘管羅智強本人嚴正否認。

第二波高峰是8月下旬郭台銘宣布參選後，因為非綠陣營的候選人多達三組，所以有不少聲音呼籲侯友宜、柯文哲、郭台銘進行協商，希望在三人之中形成一組候選人，以求集中選票「下架民進黨」。其中，由於郭台銘民調墊底，所以呼聲最高的還是「柯侯配」與「侯柯配」。

鴻海創辦人郭台銘（左）9月14日上午在張榮發基金會召開記者會宣布副手人選，「我將鄭重邀請賴佩霞（右）女士擔任競選搭檔，一起投入2024年正副總統選舉。」賴佩霞在《人選之人》一劇中演出總統候選人。（郭台銘競選辦公室提供）

在筆者看來，郭台銘如今已是強弩之末，不僅副手賴佩霞的美國籍放棄時間成謎，就連原本答應幫忙的國民黨地方派系也紛紛離去，各方不是作壁上觀就是「再倒戈」回侯陣營。被孤立至此，即便郭台銘硬選到底，結果恐怕也是嚴重泡沫化，對藍白都構不成威脅。

從這個視角來看，柯文哲與侯友宜的組合、消長，才是非綠陣營真正能對賴清德構成威脅的關鍵。當然，「藍白合」的現實難度不小，但要集中非綠陣營選票，也不一定非要整合，還可以操作台灣選舉常出現的「棄保」：只要侯友宜與柯文哲當中一人能在選前民調取得較大領先，例如領先對手10%以上，其政黨便能呼籲選民「集中選票支持第二名」，導致第三名的最終得票遠遠小於民調數據，第二名則因此壓過第一名險勝。

筆者已在此前的《賴清德隱憂》兩篇文章中提到，賴清德並非此次中美共同屬意的人選，更面臨民進黨8年執政的弊案連環爆，如果非綠陣營最後又只有一位強勢候選人，那麼賴清德就算眼下風光，也極可能被開票結果甩一耳光。

8月14日賴清德出席美國紐約主流暨僑界人士午宴。（台灣總統府）

藍白合的誘因與障礙

回顧藍白合呼聲，這一想法的底層邏輯乃是「政黨輪替」，也就是支持者以「下架民進黨」為最高目標，呼籲柯文哲與侯友宜當中一人犧牲自己的總統夢，來成全非綠陣營的選票集中，並要求國民黨與民眾黨共組執政聯盟，來阻止民進黨再成立法院多數。

平心而論，這一構想有其現實基礎，因為賴清德的聲勢確實不如2020年的蔡英文，後者支持度自2019年下半起便穩定在維持40%以上，甚至還有不少衝破50%的紀錄；反觀這次賴清德，雖然穩定領先其他候選人，其支持度卻只在30%至40%的區間浮動，即便8月訪美後一度衝破40%的天花板，卻很快又因雲豹能源、巴西進口蛋的醜聞跌回30%的區間。從這一視角來看，非綠選民對「藍白合」的期待情有可原。

但話說回來，如果「藍白合」是件容易的事，柯侯就不會直到今日還在糾纏。聚焦現實，不論「侯柯配」或「柯侯配」，兩者都有不小的實現難度與障礙。

6月24日柯文哲於彰化參觀「天長地久─陳炳臣創作個展」。（台灣民眾黨提供）

首先是「侯柯配」，其核心訴求就是柯文哲的退讓，不論是同意擔任侯友宜副手，或是換取擔任藍白聯合政府的要職，總之就是柯文哲放棄競選總統，成全國民黨與侯友宜。

在這一構想的支持者看來，5月至9月的民調起伏已經證明，所謂「柯文哲崛起」只是曇花一現，因為即便柯能趁國民黨內亂、民進黨攻擊侯友宜的空窗期野蠻生長，在宣傳系統順風推進的情況下，也只能讓民調勉強突破30%。之後面對民進黨鋪天蓋地的網軍側翼攻勢，柯文哲團隊就明顯敗退、打不了逆風宣傳戰，其民調很快跌回20%，與此同時國民黨已逐漸整合，在民眾黨組織戰力幾乎為零的情況下，柯文哲越往後走只會越勢弱，因此不如見好就收，與國民黨進行整合。

以上想法在如今的國民黨可算主流，在民眾黨也有部分贊同者，卻不是非綠民意市場的壓倒性多數。因為在民眾黨的支持基礎中，有部分選民來自極度排斥國民黨的光譜，如果不是民進黨過於腐化墮落，其或許也不會選擇支持民眾黨，因此如果柯文哲選擇成全侯友宜，民眾黨的現有民意必然無法全部轉而支持「藍白合」，而是會有部分不滿者選擇不投、或是乾脆咬牙回歸民進黨。

此外，民眾黨內部也存在堅決不與國民黨合作的「主戰派」。在其看來，民眾黨一旦與國民黨合作，就會失去立黨的理念基礎，支持度可能崩盤，且沒有總統候選人加持，本就弱勢的民眾黨立委選情必定雪上加霜。簡單來說，就是「輸也要選到底」，其代表人物則是柯文哲競辦總幹事、2022年的台北市長參選人黃珊珊。因此即便柯文哲真對「侯柯配」起心動念，如何說服支持者與黨內，將是無法迴避的挑戰。

國民黨總統參選人侯友宜赴美訪問，9月19日在智庫「傳統基金會」發表演講。（Facebook@侯友宜）

接著是更加困難的「柯侯配」。基本上這個組合只有在侯友宜嚴重崩盤時才有話題，且主要是國民黨內亂下的產物，其組成又可分為「短視投機派」與「公報私仇派」。

其中，「短視投機派」主要以羅智強等國民黨立委參選人代表，基本上就是一見6月的柯文哲聲勢高漲、侯友宜「勝選無望」，便希望國民黨禮讓柯文哲，來拉抬包括自己在內的立委選情；「公報私仇派」則以蔡正元等人為代表，基本上就是一群在馬英九時代與金溥聰嚴重交惡的國民黨人，眼見金來擔任侯友宜競辦執行長，便寧可國民黨禮讓柯文哲、也不能讓金溥聰得分。

但隨著柯文哲民調再被侯友宜超越，柯陣營的宣傳戰遭遇瓶頸、組織戰力也基本為零，「柯侯配」逐漸喪失了討論正當性。如今國民黨雖仍高呼整合，卻已是「侯柯配」成為主流，且據筆者了解，國民黨地方派系再怎麼不喜侯友宜，都不會接受國民黨禮讓柯文哲，如果黨中央真的一意孤行，地方組織便不會大力動員。因此說得更直接，「柯侯配」看起來是選項，卻基本上不可能實現。

柯文哲（左）接受蔡正元（右）主持的網路節目《公道之聲》訪問。（Facebook@公道之聲）

柯文哲的必然殞落是關鍵

從上述分析來看，不論「侯柯配」或「柯侯配」都有難度，只是前者的難度相對較小。因此可能可以更務實的說：等不到國民黨禮讓的柯文哲，基本上只剩三個選項，不是被民進黨打到崩盤退選、抱著渺茫的勝選希望硬選到底，就是選擇與國民黨合作，換取民眾黨能多幾位部長，自己也能在未來政府中保有一席之地。但不論柯文哲如何選擇，在筆者看來，其殞落都是必然結局，正如民眾黨的泡沫化也必然發生，只是選擇方案不同，苟延殘喘的時間長短就不同。

而這背後的關鍵因素之一，就是台灣2008年的選舉制度改革。在這一年，台灣將立委選舉改成「單一選區兩票制」，其中「單一選區」是指每個選區以相對多數決制選出一名候選人，「兩票制」是指每個選民手握2票，1票投政黨、1票投候選人。根據杜瓦傑法則（Duverger’s Law），多數決制容易產生兩黨制，比例代表制則容易走向多黨制，所以這一改革決定了台灣的政黨體系將會走向兩黨制，第三小黨基本上沒有生存空間。

比較2004年、2008年改革前後的區域立委選舉，2004年時小黨尚有生存空間，例如親民黨就在225席中拿到了34席，台灣團結聯盟（簡稱台聯）也有12席；2008年改革後，國民黨在113席中拿到了驚人的81席，民進黨則有27席，親民黨、新黨、台聯全數泡沫化，區域立委席次幾乎為零。再看2020年選舉，區域立委同樣除了藍綠兩黨外，幾乎沒有小黨。

侯友宜近日訪問美國，並在紐約時間周五上午參加重量級智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）的座談會。（侯友宜@Facebook）

而台灣同樣採取相對多數決制的總統、縣市長選舉，也基本上是走兩黨對決的路線。柯文哲之所以能在2014年、2018年兩次當選台北市長，基本上有很大的運氣成分：第一次是因民進黨不只禮讓、還全力輔選，所以柯文哲即便沒有民進黨身分，也明顯是代表民進黨參選，所以能承接民進黨的支持群；第二次則是因為公投綁大選導致「邊開票邊投票」，讓泛綠選民眼看民進黨的姚文智嚴重落後，決定棄保給柯文哲，才讓柯文哲最後以3,000餘票險勝國民黨的丁守中，因此其本質還是藍綠對決。

所以當柯文哲決定在2019年自組民眾黨、以此參選2024總統時，基本上就已經是在挑戰不可能的任務。在台灣的選制下，如果柯文哲的目標真是選上總統，最直接的方式就是加入民進黨或國民黨，並爭取該黨的總統候選人提名；如果真的非創黨不可，那麼柯文哲唯一的勝選機會，就是爭取民進黨或國民黨禮讓，好承接該黨的民意基礎與選民版塊。

此外從資源的角度來看，新生小黨的候選人要選立委、縣市議員還有可能，競爭縣市首長已經很勉強，要挑戰總統就必然會陷入資源不夠、被邊緣化的窘境，因為選舉前期只有宣傳盤作用明顯，中後期開始便會進入組織盤的較勁。正因如此，之前柯文哲民調極高時，筆者便曾撰寫《柯文哲隱憂》3篇系列文章，以柯缺乏地方基層「陸軍」、容易被民進黨宣傳系統人格毀滅、面對弊案選戰並不耐打三大基礎，預測柯文哲在選戰的中後期將會相當辛苦，除非能獲國民黨禮讓，用該黨資源打宣傳戰、組織戰，否則基本上沒有勝選機會。

再看柯文哲、民眾黨的尷尬處境，柯文哲之所以能有今日聲量，關鍵就是8年的台北市長執政，但柯文哲已在2022年卸任，若不在2024年參選總統，待至2028年便不可能再有今日能量，簡單來說，只要這次沒有勝選，之後便不會再有參選機會；民眾黨則基本上是柯文哲一人政黨，但小黨在台灣選制下基本上開局即巔峰，即便2024年能憑柯文哲的聲量選上幾席不分區，其命運也基本上不會與早年的新黨、近年的時代力量相去太遠，走向泡沫化不過早晚，除非柯文哲真的勝選總統。

6月28日柯文哲（中）參拜台灣大甲鎮瀾宮，接受媒體聯訪。（台灣民眾黨提供）

而如前所述，觀察眼下情況，柯文哲應該等不到國民黨禮讓，那麼直到11月登記前，擺在面前的就三個可能情境：第一，被民進黨打到崩盤，決定退選，民眾黨的泡沫化提早發生；第二，堅持參選到底但落選，雖拉抬了民眾黨的2024不分區立委席次，但泡沫化還是會在幾年後發生，因為民眾黨下次不會再有如此強勢的總統候選人；第三，接受國民黨整合，換取民眾黨部分戰將出任聯合政府的部會首長，柯文哲自己也可允諾擔任副總統、或部會首長，得到參與執政的機會，但這一情境同樣會導致民眾黨的泡沫化，只是會是被國民黨吞吃的泡沫化，也就是會有部分成員成為「泛藍」，雖保有民眾黨黨籍，卻與國民黨眉來眼去，或是在之後乾脆選擇加入國民黨，以爭取更好的政治前途。

而正因柯文哲必然殞落、民眾黨也必然泡沫化，「至少爭取參與執政」，就成了讓柯文哲同意「侯柯配」的可能關鍵。而雖說這一搭配可能導致部分民眾黨支持者流失，但因為這次賴清德的穩定支持度也只有30%到40%左右，「藍白合」只要能集中多數選票，就有與賴清德一搏的基礎，民進黨便不能再因非綠分裂而高枕無憂。

當然，柯文哲也可能選擇聽從「主戰派」的建議，拒絕與國民黨整合，那麼隨著選戰遞進，民眾黨組織戰力幾乎為零的劣勢將愈發明顯，宣傳戰乏力的現實也將持續發酵，諸如民眾黨籍市長高虹安貪汙的醜聞將反覆成為失血傷口，其結果也必然反應在柯文哲的民調上。只要侯友宜能顯著拉開與柯文哲的民調差距，便有可能在總統選舉上操作「棄保」，也就是讓部分民眾黨支持者在「政黨輪替」的最高目標下「分裂投票」：總統票投侯友宜、政黨票投民眾黨，最終即便民眾黨能有席次，柯文哲也必然無緣總統，侯友宜則可能因此險勝賴清德。

簡單來說，賴清德現在看來情勢大好，卻不能忽略可能會到來的第三個隱憂：侯友宜與柯文哲如果不是整合，就是在操作棄保、分裂投票後，實際上「只剩一個」。歸根結柢，賴清德的真正挑戰不是國民黨或民眾黨，而是人民想要政黨輪替的決心。