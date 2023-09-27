恐怖情人家暴案定讞　高嘉瑜：再關14天就沒事　難弭平受害者傷害

台灣民進黨立委、有「港湖女神」之稱的高嘉瑜遭男友林秉樞拘禁、毆打一案震驚社會。高等法院判處林秉樞2年10月徒刑，而他未提上訴，全案定讞。周三（27日），高嘉瑜表示，扣掉被羈押期間，如此劣跡斑斑者如果只要關14天就沒事，難以弭平受害者的傷害，只會讓加害者更加囂張。



林秉樞施暴高嘉瑜等案，高等法院7月認定構成13罪，判處計2年10月徒刑。周二（26日）深夜，高院證實林男未就傷害及偽造文書等可提上訴的部分上訴，已全案定讞。

高嘉瑜表示，扣掉被羈押的日子，最後林秉樞只要被關14天，對社會上多數的受害者而言，都會認為現在的司法對於受害者的傷害難以弭平，只會讓加害者更加囂張、逍遙法外。她又指，以林秉樞並沒有悔意，也沒有讓多數受害者得到任何道歉，不管是有形或無形的，在司法上，也難以讓他受到該有的懲罰，這對受害者來說是最不能接受的。她會透過修法，保護更多的受害者，讓如此事情不再重演，也希望有更完善的制度，幫助受害者勇敢站出來。

對於二審法院宣判後沒有再提上訴，高嘉瑜稱，經與律師討論後，認為依照速審法的相關規定，上訴後也難以改變刑度，沒有實益。

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前年11月，林秉樞被曝在新北市板橋馥都飯店內毆打、拘禁高嘉瑜致其破相，還逼簽自白書與強錄逼供影片等，更因自己母親告別式當日等不到副總統賴清德前來弔唁，而遷怒高嘉瑜逼其跪在母親靈前磕頭。據高嘉瑜記者會上的照片顯示，傷勢導致她鼻青臉腫、面目全非，怵目驚心，「他抓著我的頭髮拖行、暴打我，我的嘴巴都是血」、「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，引發公眾同情。