高嘉瑜狠批民進黨「網軍到處出征」致敗選　反被罵千金嬌生慣養

台灣九合一選舉綠營大敗，民進黨立委高嘉瑜以及市議員王世堅在選舉結束後，指「側翼網軍到處出征」導致敗選，對此，與高嘉瑜同選區的民進黨市議員李建昌日前再轟高嘉瑜是一個被嬌生慣養的千金小姐，這幾年對黨的言論，自以為是，但民進黨的支持者對她行徑已經非常不耐，並建議高嘉瑜離開民進黨，會更為海闊天空。



李建昌說，民進黨的挫敗，應該要深切反省檢討，態度上應該要很嚴肅，但看到高嘉瑜在過去幾天，一直給人的感覺是沾沾自喜、親痛仇快，好像有先見之明，這態度讓民進黨支持者覺得是在傷口上撒鹽，甚至把刀割得愈深，刺激民進黨的支持者。

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李建昌指出，黨應該要團結沒有錯，但是怎麼樣去撫慰民進黨支持者受創的心靈，這是非常關鍵的，而不是揶揄嘲弄，這種用言語再去撩撥民眾黨支持者的創傷，這是他對高嘉瑜最不屑一顧的地方。

李建昌日前在政論節目批高嘉瑜，建議高嘉瑜應離開民進黨，但高嘉瑜則表示曾幫李建昌站過台，不理解怎麼變成這樣？李建昌說，「我也幫她站過台」，其實在這次選舉裡面，不主動地請高嘉瑜來站的台，而且她如果來站台，有一次競選總部的成立大會，她站上台，那天的群眾就走了五、六十個。

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李建昌也批評高嘉瑜，在港湖地區給民進黨一些支持者造成非常大的傷害，「不知道這些支持者在後年會不會支持你」；至於和王世堅跟何志偉相比，李建昌說，王、何是比較偶爾，可是高嘉瑜是每次在黨受挫的時候，她接受傳媒訪問都用一種親痛仇快、沾沾自喜的態度在做評論，這是不正確的。

李建昌還舉當年姚文智選台北市長，她也有陪姚文智掃街，但是離姚文智超過10公尺，自己單獨在拜票，根本沒有發生任何的效果，甚至還有翻白眼的事件，到現在在民進黨支持者的心中，那個白眼的畫面還是烙印在心裡面。李說，高嘉瑜一直是一個被嬌縱的千金小姐，沒有人來制衡她的言論，她就會囂張，所以黨裡面還是要有制衡她的人存在，而不是縱容她這樣子，肆無忌憚地傷害民進黨。

民進黨台北市議員李建昌。（直播畫面截圖）

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