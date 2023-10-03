台首艘自產「海鯤軍艦」下水　藍委遭控洩密　邱國正：不揣測

首艘台灣自產的海鯤潛艦日前在高雄舉行下水典禮，但國民黨立委馬文君被指控涉外洩潛艇資料。周二（3日），台防長邱國正在立法院表示，本來好事一樁，弄成這種地步他真的不樂見，又指沒揣測誰洩密。行政院長陳建仁則表示，潛艇國造是台灣國防自主重要關鍵，希望朝野各黨團都能支持，大家努力來捍衛台灣主權、自由與民主。



日前，前海軍顧問郭璽指控馬文君涉外洩潛艇國造資料。同時，國造潛艦召集人黃曙光表示，有人阻擋計劃執行，甚至將機密資料交付外國等。對此，最高檢察署表示，已將相關資料分案發交高檢署、台北地檢署偵辦，盡速查明。

對於事件，邱國正表示，軍方沒有查到馬文君被指控在潛艦案中的疑慮，並指出馬文君很認真質詢這議題，他記得去年初，對方的確交一份資料給軍方，研判後派人去跟他說明。之後，馬也認為應交由法律處理，他都予以尊重。邱國正表示，沒有揣測哪個人好像洩密或被冤枉，一切由法律界定，會比較公允。

海鯤潛艦在台灣高雄下水。（聯合報）

另一方面，陳建仁表示，潛艇國造台灣國防自主很重要的關鍵，特別這次海鯤潛艦下水，是各界都期盼的事，很高興在政府跟民間的共同努力下，完成國艦國造重要工作，希望朝野各黨團，都能支持國防自主的努力。

9月28日，「海鯤軍艦」（舷號711）在高雄下水，不過在典禮現場，海鯤潛艦僅露出艦艏，魚雷管等機敏設施則被青天白日滿地紅旗遮蓋。相較台海軍現有4艘潛艦的十字尾舵，海鯤為X型尾舵。台船董事長鄭文隆強調，其性能絕對優於現役潛艦。據他說明，潛艦下水與水面艦下水方式不同，因潛艦的艦殼尚有不少機密裝備，不宜對外顯示，且要經過相當多測試後才能真正泡到水中；在封殼完成並進行命名儀式時，聲納、俥葉等機密裝備必須掩蓋，也不會直接放到水，僅沿襲自古以來的造船傳統，簡單接觸水。