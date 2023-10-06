全方面友日　賴清德：我所有努力都在避免戰爭、確保和平

日本放送協會（NHK）5日播出民進黨總統參選人賴清德的專訪。賴清德在專訪中表示，他的所有努力都在避免戰爭、穩定台海、確保世界的和平，並向日本發聲，期望台日在全球產業鏈重組之際，發展全方位合作。



NHK至今為止已專訪過民眾黨主席柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜，5日播出賴清德的專訪。

賴清德在專訪中表示，2024年的台灣總統和立法院大選，一定會影響台灣未來的方向，也會影響印太的和平和穩定。賴清德認為，中國大陸朝向對外擴張，造成了今日區域緊張情況，台灣將強化國防力量，同民主陣營站在一起。「台灣或國際社會應該做最壞的打算、做最好的準備。國際社會大家愈團結愈有準備，中國發動戰爭、台灣有事的機會就變少。」

2023年5月29日，民進黨總統參選人賴清德（右）日前出席「2024校園總統馬拉松」座談，與台大政治系學生進行「快問快答」挑戰。當被問及「最想和哪一位國際領導人共進晚餐？」賴清德快回：「習近平」。（Twitter@mimimigeneral影片截圖）

面對各界對台海安全問題憂慮，賴清德強調，「我所有的努力都在避免戰爭、穩定台海、確保世界的和平，這是我的目標。」「因為如果台灣被侵略了，下一個受影響的一定是日本。台灣如果被中國併吞了，台灣海峽就變成了中國的內海，對日本的影響何其大？」

賴清德認為，台日都在印太地區，最接近中國的威脅，在這種狀況之下，為了確保日本跟台灣的安全，或是世界的和平穩定，他認為必要的、可以做的合作機制，台日都可以來進行。

2023年7月19日，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左）受邀赴台訪問，舉行歡迎晚宴與音樂會，賴清德（右）稱，希望安倍昭惠夫人能常來台灣走走，「把台灣當作自己的另一個家」。（台灣總統府）

NHK提問賴清德未來若當選總統，會想和日本展開哪種方面的合作？賴清德快答稱，「全方面的合作」，指日本跟台灣歷史淵源深厚，人民感情非常好，台灣未來跟日本，為了兩地福祉，又或是為了印太的和平穩定，甚至在全球產業鏈重組時，台日共同合作造福全世界的經濟發展，都應該要全方位的合作。

同時，賴清德也向北京喊話，期望中國大陸展現大國的格局與風範，稱「台灣與中國可以成為朋友，台灣也不希望跟中國成為敵人，希望習近平能夠重新思考」。賴清德認為，目前習近平的戰略不僅是對國際社會沒有幫助、帶來破壞，也對中國的發展帶來負面的影響。