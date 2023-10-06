台「潛艦國造」洩密案持續發酵　邱國正：交檢調釐清

台灣首艘自產潛艦海鯤號9月28日正式亮相，然而卻爆出國民黨立委馬文君遭控洩密，引發輿論關注。周五（6日），馬文君在立法院質詢指出，國造潛艦召集人黃曙光曾指有軍火商把資料丟給中共的大使館，到底有無調查此事。對此，行政院長陳建仁表示，洩密案尊重司法調查；防長邱國正則稱會交給檢調一樣樣釐清。



國安會諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光日前披露，潛艦國造政策明令不接受民代和黨派人士關說，但「有一位立委一直在搞」，甚至有軍火商將資料丟給中共大使館。馬文君質詢指出，黃曙光的說法非常嚴重，又指洩密案已經進入司法程序，但媒體、前海軍顧問郭璽、立委都一直在講，這些是否沒有洩密；有關將資料洩漏給中共大使館部分，有無調查或立案。

邱國正列席行政院院長陳建仁施政報告並備質詢。（ETtoday）

陳建仁回應表示，關於洩密案問題，已在進行司法調查，尊重司法調查。邱國正則稱，他多次表達潛艦國造是好事一件，不樂見現在鬧到這種地步；立委稱有人到處在講，軍方為免穿鑿附會，在不了解狀況下，一回應步調就會完全搞亂，現在就交給檢調單位一樣樣釐清。邱又指，如果檢調要軍方提供證據或資料，會依法提供，他們不便追溯現在誰講什麼話，事實上案子發生後的第2天，有請人問過黃曙光，黃回說他沒有惡意，也沒有說哪一個人。他強調會把立委說的話交給檢調，讓他們去查證，並指軍方沒有偏袒哪一個人，也不會去找哪個掮客私下溝通。

9月28日，「海鯤軍艦」（舷號711）在高雄下水，不過在典禮現場，海鯤潛艦僅露出艦艏，魚雷管等機敏設施則被青天白日滿地紅旗遮蓋。相較台海軍現有4艘潛艦的十字尾舵，海鯤為X型尾舵。台船董事長鄭文隆強調，其性能絕對優於現役潛艦。據他說明，潛艦下水與水面艦下水方式不同，因潛艦的艦殼尚有不少機密裝備，不宜對外顯示，且要經過相當多測試後才能真正泡到水中；在封殼完成並進行命名儀式時，聲納、俥葉等機密裝備必須掩蓋，也不會直接放到水，僅沿襲自古以來的造船傳統，簡單接觸水。