序文稱台灣漫畫對大人純屬娛樂搞笑惹議　柯文哲漫畫自傳延後上市

台灣民眾黨總統參選人柯文哲近日推出新書《漫畫柯文哲》，然而尚未上市之際，就因自序對台灣漫畫的描述而引發爭議。周六（7日），柯文哲競選辦公室回應表示，造成台漫從業者感到不被尊重，實非原意，書籍將重新印刷，延後上市。



在《漫畫柯文哲》自序中，柯文哲提到在台灣漫畫向來好像只是小孩子的事情，對大人而言純屬博君一笑、娛樂搞笑用的，「目前在台北市的西門町和華陰街有動漫基地，但是我去參訪時，發現裏面的書架上，擺最多的是來自日本的少女浪漫漫畫，還是沒有看到用漫畫來探討重要主題」。

原預計本周開賣的《漫畫柯文哲》將重新印刷後再出版，延後至10月中旬上市。（博客來網站）

此一描述引發爭議，柯文哲競選辦公室周六對此解釋，柯本人非常尊重出版業，更支持並重視漫畫從業人員，新書未上市即被誤解引發議論，或造成台漫從業者感到不被尊重，實非原意。經與出版社溝通處理，書籍將重新印刷後再出版，延後至10月中旬上市。

而對於事件，曾在任職立法院、市議會擔任助理期間處理過文化政策的新北市中和區立委參選人吳崢日前表示，柯文哲推出漫畫來貶低台灣漫畫，十分離奇，又指沒有文化素養的人恐難領導台灣，希望柯文哲能好好補課，不要再貽笑大方，傷害台漫產業。