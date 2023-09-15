柯文哲：不會完全拒絕九二共識　但建議北京「換個名字」

民眾黨總統參選人柯文哲日前接受西媒專訪，期間認可九二共識在台已被污名化，矢言不會直接完全拒絕九二共識，但建議北京該為九二共識「換個名字」。柯文折自信道，這種回答將使他既能拒絕九二共識，同時也保持與北京對話的可能性。



柯文哲9月6日接受彭博社（Bloomberg）專訪，內容於14日刊出。彭博社以「非傳統的柯文哲力拼台灣總統大選，不想全面擁抱北京但要對話」為標題，形容柯文哲作為第三勢力總統候選人，在民調上出乎意料的有不錯表現，但華盛頓和北京對這位前外科醫生相對陌生。

報道援引美國學者說法，指柯文哲是一張「鬼牌」，相較於民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜，華府對柯文哲當選後做出的決定較無法捉摸。

根據柯辦提供的報導中文翻譯，彭博以「非傳統的柯文哲力拼台灣總統大選，不想全面擁抱北京但要對話」為標題，並形容柯文哲作為第三勢力總統候選人，在民調上出乎意料的有不錯的表現，但華盛頓和北京對這位前外科醫生相對陌生。

彭博報導說明，柯文哲以第三大黨候選人的身分角逐下一屆的總統選舉，過往台灣的選舉都是民進黨和國民黨在彼此角力，相較於其他兩黨，柯文哲不僅缺乏資源及資金，他也坦承與人交往並不是他的強項，但儘管如此，柯文哲受歡迎的程度出乎意料地高。此外，就「拒絕接受『九二共識』部分，在台灣越來越受大眾支持，畢竟台灣的2300萬人中，許多人認同自己是台灣人而非中國人。

此外，在如何緩和兩岸關係，乃至與北京建立溝通方面，報道指出，鑑於台灣內部自我認同轉變，「拒絕接受九二共識」的立場已然受到台灣大眾支持。對此，柯文哲在專訪期間表示，「同意九二共識被污名化，也不會直接完全拒絕。

西媒問及未來當如何與北京溝通承認九二共識的困難，柯文哲答稱，「九二共識在台灣似乎沒有市場。是不是該換個名字？」柯文哲宣稱這種回答將使他既能拒絕九二共識，同時也保持與北京對話的可能性，「一個很重要的原則是，我們必須想辦法與北京進行對話，而不是一味的說『不』，因為在『不』之後，就沒有下一步了。」

報道同時提到，柯文哲數度自稱患有「亞斯伯格症」，一位市議員在數年前質詢時，要求柯文哲不要再提及這個疾病消費病友，借此來塑造他的政治形象，當時柯文哲也同意了這個要求，此事表明，柯文哲作為台灣下一任領導人，可能會帶來一些不可預測性，而中美關係也不會因此更容易管理。史丹福大學胡佛研究所研究員坦普爾曼（Kharis Templeman）表示，作為總統，柯文哲會是一張「鬼牌」，相較於賴清德或侯友宜，華府對他當選後會做出什麼決定，較無法捉摸。