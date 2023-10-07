2024台灣大選｜郭台銘連署每增10萬捐千萬　最高檢研判是否涉賄選

鴻海創辦人郭台銘爭取參選2024年台灣總統，並在周五（6日）宣布順利突破門檻。周六（7日），郭台銘陣營宣布未來連署每增加10萬份，郭就會捐1000萬元（新台幣．下同），但引起涉嫌賄選的爭議。對此，台法務部表示，涉及個案判斷由各檢察機關認定；最高檢察署則表示，依個案實際狀況做研判。



周六，郭台銘競選辦公室發言人陳家頤表示，將推出「郭爸爸希望基金」，由郭台銘本人捐助，連署達30萬份，基金就有3000萬元，每突破10萬份增加1000萬元，用途包括民生、社福與醫療。

郭台銘（中）已順利突破參選門檻。（聯合報—）

對此，有法律界人士表示，郭台銘目前仍在連署階段，須取得參選資格才有期約賄選的問題。至於郭以郭爸爸希望基金捐款，來衝高連署數量，是否涉及期約賄選，法律界人士指出，若是捐給民生、社福、醫療機構，做法雖然讓郭取得好感，但機構內的人不一定是有投票權之人，也不一定會被影響投票意願與行為，難構成期約賄選的要件。他又指，若郭的捐款是於取得參選資格後捐出款項，捐款對象、狀況是檢察機關須斟酌、調查的一環。

不過他又指，若郭台銘從未捐款，而是因為選舉才捐款，且如何篩選受捐助的機構，是否機構原本就是郭的支持者，或捐助時有夾帶文宣與拜託支持的相關用語，這部分就有爭議。

根據中選會規定，郭台銘與賴佩霞若要取得總統、副總統候選人登記資格，須在11月2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在11月14日前公告連署結果。周五晚間，郭台銘宣布連署作業已在周三（4日）順利突破門檻，他感謝每名連署人的支持，並表示接下來每一個連署都是一個責任；每一個簽名都是一個鞭策與鼓勵，他會繼續努力，奮戰到底。陳家頤隨後補充道，連署作業從9月20日啟動至今，份數已經超過30萬份，但這不是終點，團隊會繼續衝刺，目標是越多越好。