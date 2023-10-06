2024台灣大選︱連署超過30萬已達參選最低門檻　郭台銘：奮戰到底

鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞啟動連署，爭取參選2024年台灣總統。經過兩周，郭台銘周五（6日）宣布順利突破門檻，他會奮戰到底。



根據中選會規定，郭台銘與賴佩霞若要取得總統、副總統候選人登記資格，須在11月2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在11月14日前公告連署結果。周五晚間，在參拜板橋江子翠鳳山寺後，郭台銘宣布連署作業已在周三（4日）順利突破門檻，他感謝每名連署人的支持，並表示接下來每一個連署都是一個責任；每一個簽名都是一個鞭策與鼓勵，他會繼續努力，奮戰到底。

郭台銘競選辦公室發言人陳家頤隨後補充道，連署作業從9月20日啟動至今，份數已經超過30萬份，但這不是終點，團隊會繼續衝刺，目標是越多越好。而之所以對連署狀況這麼低調，陳表示是因為謹記龜兔賽跑故事的教訓，想要取勝不止要勤奮，還要避免把兔子吵醒，所以這段時間團隊依照原本布局，在連署啟動2周後就達到門檻。

郭台銘與副手賴佩霞順利突破參選門檻。（資料圖片）

對於郭台銘是否有望打破藍白合僵局，陳家頤指，民眾想看到的是理念相同的合作，而不是為了權力或政治分贓的合作，也不樂見另一批政治人物上台玩相同的政治遊戲。他強調，郭台銘的目標是下架民進黨，實現政權輪替，他將讓台灣人看到改變的力量，在野整合不該只看民調，更重要的是領導能力、經濟治國的能力。

下午郭台銘競選辦公室發言人黃士修亦就在野整合狀況表示，郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲的支持者皆為國民黨一直想拿卻拿不到的票源，而國民黨總統參選人侯友宜的支持度，比起個人又多來自於政黨基本盤，故若不討論政策與價值理念，只是硬比民調、硬配對，各自的支持者將大量出走。黃向國民黨呼籲，現在還有亡羊補牢的機會，應該盡快展開政策與價值理念的整合，繼續惡意放話將更消滅在野合作空間。