蔡英文任內最後雙十演說：7年來厚實「國力」讓世界因台灣而更好

今（10）日是台灣雙十節，蔡英文預計上午10時30分以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題，分四個部分發表任內最後一次雙十演說。蔡英文料在演說中強調，上任後始終信守承諾、維持現狀與堅守「四個堅持」，期許世界因為台灣而更好。



台灣總統大選將於明年1月13日舉行，新任總統並於5月20日就職，這意味著今次將是蔡英文任內最後一次發表雙十演說。根據台灣總統府方前日預發通稿，蔡英文演講內容分為四大部份：

第一，不前進就倒退，不奮進就被決定命運。蔡英文將以台灣潛艦自造歷經三十年，橫跨不同政黨的總統，從無到有，終於實現為例，自詡台灣國防自主至此跨出一大步，「再次展現守護中華民國台灣的決心」。蔡英文強調，「我們面對挑戰必須繼續向前，不前進就會倒退；不奮進努力，就無法掌握自己的未來和命運」。

第二，蔡英文將感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革。蔡英文指出，執政七年多來，儘管面臨國際區域局勢快速變遷的挑戰，但自己從未忘記對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛，並感謝台灣人的團結及包容以對，讓各項改革逐步落實。

比如，通過婚姻平權法案，讓台灣成為人人都可以幸福成家的國度；而為了讓年金財務能夠永續，感謝軍公教夥伴諒解以推動年金改革；另也感謝勞工朋友的體諒，政府努力照顧勞工朋友，撥補勞保基金，連續8年調漲基本工資，及提出「最低工資法」草案等。

2023年10月10日，台灣雙十節。左圖：蔡英文在總統府內接待外賓；右圖：府前廣場儀隊表演。（直播截圖）

在推動社宅及能源轉型方面，8年20萬戶社會住宅（包含發包興建加上包租代管）的政策目標，將在2024年底達標，並持續努力逐步落實「居住正義」。蔡英文並將說明，近年已大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年讓綠電的總發電量，首度超越核電，並持續往「2050淨零轉型」的目標邁進。

第三，蔡英文強調七年來厚實「國力」，台灣已是世界的台灣。蔡英文將在演說中指出，除了逐漸落實各項改革，政府傾全力厚實「國力」、確保國家安全、穩定兩岸情勢，也推動如「六大核心戰略產業」、投入基礎建設等帶動國內產業轉型升級。

因此，近幾年台灣的GDP規模已大幅成長，且在近年全球經濟停滯及通膨局勢下，台灣的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值、站穩四小龍之首，以及維持相對穩定的物價；政府並保持財政穩健，協助人民生活減壓。台灣不僅是驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，「中華民國的國力變得更強了」。

此外，蔡英文也將揭示，台灣因此翻轉了過度依賴單一市場的狀況，從對美國的出口金額翻倍成長、對新南向國家的出口亦創史上新高、強化與歐洲鏈結等，讓台灣成為全球供應鏈重組中的關鍵角色。

第四，自信沉穩，國家繼續前進，讓世界因台灣而更好。蔡英文強調，台灣不僅證明，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，台灣都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴外，也得到了國際團結堅實的支持力量。

蔡英文表示，率領的政府自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，台灣仍將與國際社會持續建構「善的循環」。

蔡英文自言，曾經許諾，要留下一個更好的國家，並曾強調民主國家的施政要讓更多人民滿意，是政府永無止盡的目標。連續兩年的雙十演說，蔡英文持續表達，要讓台灣成為世界的台灣，進而給世界一個更好的台灣。

面對任期末了，蔡英文稱，經過7年多的努力，她感謝台灣人民的團結打拚，如今的台灣已經是世界的台灣，台灣的民主和經濟也給世界更好的台灣。在最後一次的國慶典禮上，蔡英文期許，在全體台灣人累積的基礎上，台灣自信沉穩前進，讓世界因為台灣而更好。